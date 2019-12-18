Moody's 2020 takvimini açıkladı! Türkiye ne zaman değerlendirilecek?

Derecelendirme kuruluşu Moody's'in 2020 yılına ilişkin değerlendirme takviminde, Türkiye'nin kredi notu ve görünümünün 5 Haziran ve 4 Aralık'ta değerlendirilebileceği belirtildi.
Moody's'in reyting politikasında, derecelendirilen ülkelerin kredi notları ve görünümlerinin en az 6 ay aralıkla gözden geçirilmesi gerekiyor.
Kredi notu 'B1', kredi notu görünümünü ise 'negatif'
Derecelendirme kuruluşlarının takviminde ülke kredi notu ve görünümlerine ilişkin tarih verilmesi, kesin olarak o tarihte açıklama yapılacağı anlamına gelmiyor.
Moody's, en son 7 Aralık 2019'da Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin takvimde tarih belirtmesine karşın güncelleme yapmamıştı.
Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu 'B1', kredi notu görünümünü ise 'negatif' olarak değerlendiriyor.
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