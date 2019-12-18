HABER /  GÜNCEL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 371 bin Suriyeli gönüllü geri dönüş yaptı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'daki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamada "Geri dönüşler terörle mücadele kadar önemli" diye konuştu.

'Uluslararası Göçmenler Günü' nedeniyle Zeytinburnu Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde 'Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye' programı düzenlendi. Programa katılan Vali Ali Yerlikaya, Birleşmiş Milletler verilerine göre İstanbul'da yaşayan ve gönüllü olarak geri dönen göçmenler hakkında bilgi verdi.

"En çok etkilenen ülke Türkiye"

Yerlikaya, şunları kaydetti: Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada 258 milyon insan göçmen. Bu göçlerden en çok etkilenen ülke Türkiye'dir. Ülkemiz 3.7 milyonu Suriyeli olmak üzere 5 milyona yakın yerinden yurdundan edilmiş insana ev sahipliği yapıyor. 

İstanbul'da 557 bin ikamet izinli, 555 bin geçici koruma kapsamında Suriyeli olmak üzere 1 milyon 112 bin göçmen yaşıyor.

"Geri dönüşler terörle mücadele kadar önemli"

"Suriye'de kalıcı istikrar ve normalleşmenin tesisi için geri dönüşleri, terörle mücadele kadar önemli görüyoruz" diyen Yerlikaya, şöyle devam etti: Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör unsurlarından ayırarak gerekli fiziki ve güvenlik şartları sağlanan bölgelere 50 binden fazlası İstanbul'dan olmak üzere 371 bin Suriyeli gönüllü geri dönüş yaptı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Türkiye'nin en güvenilir kurum sıralaması şaşırttı zirvedeki kurum bomba Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kanal İstanbul'la ilgili bomba FETÖ iddiası! Kadir Topbaş'ın damadı da konuşuluyor
Ekrem İmamoğlu Atatürk Havalimanı'nın kapatılmasına karşı çıktı
Arda Turan Galatasaray için fedakarlığa hazır
Ahmet Davutoğlu'nun Gölge Kabine'siyle ilgili detaylar belli oldu
Doğa Koleji satıldı son dakika açıklaması bekleniyor! Doğa'yı alan İTÜ Vakfı oldu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan camide tabure ve sandalye açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Türk mühendisler geliştirdi, yurtdışına ilk sevkiyat yapıldı
Sergen Yalçın: Türkiye Kupası'na değer veriyoruz
Arsene Wenger'den Mesut Özil'e destek
Bakan Kasapoğlu: Amatörlerin her zaman arkasındayız
Suriyeli aile iki çocuğunu bir gün arayla feci şekilde kaybetti!
Asgari ücret ne kadar oldu 2020 tahminleri belli oluyor
Yorumlar