HABER /  SPOR

Bakan Kasapoğlu: Amatörlerin her zaman arkasındayız

İhlas Haber Ajansı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, amatör kulüp temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, amatör spor kulüplerine destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’nda kulüp temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Baykan ve Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez de Bakan Kasapoğlu’yla birlikte temsilcilerle buluştu. Aynı zamanda Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı olan Ali Düşmez, Bakan Kasapoğlu’na, amatör spor kulüplerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Bakan Kasapoğlu’nun amatör spor kulüpleri için kendilerine her türlü desteği verdiğini ifade eden Düşmez, “Kendisi her türlü problemimizle ilgileniyor. Bazı sıkıntılarımız var ve bunları da zamanla aşacağız. Unutmayın, 1 her zaman 0’dan büyüktür. Her ilimizin butik saha ihtiyacı var. Bununla ilgili olarak da isteklerimizi ilettik ve bu konunun da ilerleyen dönemde hallolacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Baykan: “Gençlerimiz kötü alışkanlıklardan uzak duruyor”
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Baykan, sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu ifade ederek, “Bugün Türkiye’deki bütün kulüplere destek vermek için bakanlığımız elinden geleni yapıyor. Her sporcunun üzerinde ‘Gençlik ve Spor Bakanlığı’ logolu malzemeler var. Bazı kulüplerimiz, tescilden kaynaklı olarak bu yardımları alamamıştı. Şimdi bütün kulüplerimiz bu yardımı alacak. Spor, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor. Bu da geleceğimiz açısından çok önemli bir durum. Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve amatör sporun içinden gelen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a destekleri için teşekkür ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Bakan Kasapoğlu: “Desteğimiz devam edecek, projelerimiz hayat bulacak”
Amatör spor kulüplerinin gençler için çok önemli olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, “2020 bütçesi için mecliste gerekli çalışmalar yapıldı. 2019’da olduğu gibi 2020 yılında da amatör spor kulüplerimize desteğimiz devam edecek. Sporun her şehrimizde en iyi şekilde yapılması için projelerimiz devam ediyor. Birçok proje hayat bulacak. Sizler, amatör spor kulüplerinin temsilcileri olarak, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutan kanaat önderlerisiniz. Bizler sokağı iyi bilen insanlarız. Sporun da ne derece önemli olduğunu çok iyi biliriz. Önümüzdeki günlerde Burhan Felek’in açılışını inşallah Cumhurbaşkanımızın katılımıyla yapacağız” diye konuştu.

Açıklamaların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2 milyon 635 bin TL’lik çeki, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez’e takdim etti. Ali Düşmez de Bakan Kasapoğlu’na, üzerinde ismi yazılı olan A Milli Futbol Takımı’nın formasını ve amatör sporları temsil eden bir plaket verdi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kanal İstanbul'la ilgili bomba FETÖ iddiası! Kadir Topbaş'ın damadı da konuşuluyor
Ekrem İmamoğlu Atatürk Havalimanı'nın kapatılmasına karşı çıktı
Arda Turan Galatasaray için fedakarlığa hazır
Ahmet Davutoğlu'nun Gölge Kabine'siyle ilgili detaylar belli oldu
Doğa Koleji satıldı son dakika açıklaması bekleniyor! Doğa'yı alan İTÜ Vakfı oldu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan camide tabure ve sandalye açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Suriyeli aile iki çocuğunu bir gün arayla feci şekilde kaybetti!
Tam bilet ne kadar 2019 MPİ yılbaşı bilet fiyatları tablosu
Bakan Murat Kurum: sosyal konut kampanyasında bir ilki açıkladı
3. Altın marka ödül töreninde, GAÜ’ye “Yılın Eğitim Markası” ödülü
Galatasaray Kulübünün net borcu belli oldu
2020 yılbaşı gecesi için saç modelleri
Yorumlar