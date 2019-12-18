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Ekrem İmamoğlu Atatürk Havalimanı'nın kapatılmasına karşı çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kapatılan Atatürk Havalimanı ile ilgili de bir açıklama yaptı. İmamoğlu Atatürk Havalimanı’nın kapatılması konusunun, mutlaka yeniden ele alınması gerektiğini söyledi.

“Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi”nde konuşan İmamoğlu, Atatürk Havalimanı’nın kentin önemli kaynaklardan biri olduğunu söyledi.

Birilerinin canını sıkması umurumuzda değil

“Atatürk Havalimanı’nın kapatılması konusunun, mutlaka yeniden ele alınması gerektiğinin, yeniden tartışılması ve altının çizilmesini istiyoruz." diyen İmamoğlu, "Bu tartışmanın, birilerinin canını sıkması veya üzmesi hiç umurumuzda değil. 16 milyon insan adına, bizim bu konuda tartışmak, konuşmak, herkesin fikrini alabilmek en doğal hakkımız ve bunu sonuna kadar alırız.” ifadelerini kullandı.

Bu konuyu tartışalım

İstanbul'da herkesin bilgi alma hakkı olduğunu dile getiren İmamoğlu, “Neyi, niçin kapatıyoruz? Yarınlarda bunun negatif ve pozitif etkisi neyi getirecek, neyi götürecek? Ya bu şehir, bu ülke hepimizin. Bir insanın ömrü belli. Yani Allah herkese güzel bir ömür versin; ama bizim görev sürelerimiz gelip, geçiyor. Kimi 5, kimi 10, kimi de 20 yıl. Ama bitiyor. Sonrasında biz, bu ülkeye neyi emanet edeceğiz. Tarihte birçok insan, yaptıklarıyla yargılanırlar, yaptıklarıyla övünürler, minnet duyulurlar.

Bu şehirde, Atatürk Havalimanı’nı tartışmak zorundayız

Bu şehirde, Atatürk Havalimanı’nı tartışmak zorundayız. Ben, İBB Başkanı’yım. Ben, hiçbir İstanbulluyu böyle bir sürprizle karşılaştırmak istemiyorum. İstanbul’da herkesin bilgi almak hakkı var. 4-5 yaşındaki çocuğa bile, kızlarımıza, oğullarımıza bile hepimiz eve gittiğinde hesap veriyoruz. Dolayısıyla böyle bir dönemde böyle bir çağda tartışabilmeliyiz. Örneğin Atatürk Havalimanı kapatılmalı mı, açık mı olmalı?" şeklinde konuştu.

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