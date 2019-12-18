AYM Wikipedia açıklaması! Tarih verdiler

Arda Turan Galatasaray için fedakarlığa hazır

Ahmet Davutoğlu'nun Gölge Kabine'siyle ilgili detaylar belli oldu

Doğa Koleji satıldı son dakika açıklaması bekleniyor! Doğa'yı alan İTÜ Vakfı oldu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan camide tabure ve sandalye açıklaması

Ersun Yanal'ın yerine ya Roger Schmidt ya Erol Bulut