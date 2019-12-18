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Arda Turan Galatasaray için fedakarlığa hazır

Medipol Başakşehir'de forma giyen Arda Turan, eski yuvası olan Galatasaray için ücretinde indirime gitmeye razı.

Galatasaray ile Türk Telekom Stadı’nda oynanan maçta eski hocası Fatih Terim’in elini öperek buzları eriten Arda Turan, her geçen gün yuvasına bir adım daha yaklaşıyor.

Son olarak tecrübeli futbolcunun teknik direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan’ın Galatasaray’a gitmek istemesi halinde, her türlü kolaylığı yapacaklarını dile getirdiler.

Fedakârlık yapmaya hazır
Terim’in onayıyla birlikte, Sarı-Kırmızılılar da bu transfere sıcak bakıyor. 32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’la masaya oturmaları halinde ücretinde de fedakârlık yapmaya hazır.
 


Joker gözüyle bakılıyor
Bu transferin uygun bir maliyet karşılığında bitebileceği ifade ediliyor. Bu sezon Başakşehir formasıyla parlak bir tablo ortaya koymasa da, Galatasaray cephesinde Arda Turan transferine bir joker gözüyle bakılıyor.



Düşük bir ücretle yuvaya dönecek
Hem oyuncunun herhangi bir bonservisinin olmaması hem de düşük bir yıllık ücretle yuvasına dönecek olması, Sarı-Kırmızılılar tarafından pozitif bir gelişme olarak görülüyor.



Belhanda'nın yerine düşünülüyor
Her iki kanatta ve forvet arkasında görev yapabilen Arda Turan’ın, zaman zaman Belhanda’nın yerine 10 numara pozisyonunda düşünüldüğü, zaman zaman da kanatlarda hamle oyuncusu olarak kullanılacağı öğrenildi.

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