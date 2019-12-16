Göksel Gümüşdağ: Arda Galatasaray'a gidecekse kolaylık sağlarız

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olup olmayacağıyla ilgili konuştu.

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA Avrupa Ligi'nde eşleştikleri Sporting Lizbon'la ilgili kurayı değerlendirirken Arda Turan'ın olası Galatasaray transferi için de konuştu.

TRT Spor'a konuşan Gümüşdağ, ''Eşleşmeyi doğru tahmin eden 4 kişiye maç bileti hediye edeceğiz. En zorlu kuralardan birini çektik. Gerçekten hiç kolayımız yok. Bir önceki grubumuzda gerek Roma, gerek Gladbach vardı. Grupların en zoruydu. Gerek teknik direktörümüz, gerek oyuncu kardeşlerimiz inanılmaz bir mücadele gösterdiler. Türkiye'nin Avrupa'da oynayan tek takımı durumuna geldik. Sporting, 120 yaşında bir takım. Bütçeleri 200 milyon euro. Gerçekten, kurada belki en zorlarından birini çektik. Çıkıp elimizden geleni yapacağız.'' dedi.

''Bu bu turdan çıkmak istiyoruz''

Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini belirten Gümüşdağ, ''Zor ama biz zoru seviyoruz. Başakşehir zoru sever. Gladbach'ı yenip gelmek başka bir duygu. Biz bunu başardık. Futbol bu. Yol, saat farkı var ama biz buna rağmen iyi bir netice elde edip bu turdan çıkmak istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

''Önceliğinin her zaman Galatasaray olduğunu bize söylemişti''

"Arda, Fatih Terim'in elini öpmekte çok geç bile kaldı. Kendisinin üzerinde hocanın emeği çoktur" diyen Gümüşdağ, şu ifadeleri kullandı;

''Arda'yı Barcelona'dan alırken de önceliğinin her zaman Galatasaray olduğunu bize söylemişti. Arda bugün de gelip Galatasaray'a gitmek istediğini söylerse izin veririm. Çünkü Galatasaray'da yetişmiş, o camianın çocuğu. Arda hala istediğimiz noktaya gelemedi ama bu ülkenin en önemli oyuncularından biri.

''Arda'ya sözüm var''

Başarılı olmasını isteriz. Şu ana kadar bir gelişme yok ama eğer olursa Galatasaray'a gitmesine yardımcı oluruz. Şimdiye kadar ne kulüple ne de Arda ile görüşmedik. Arda'ya sözüm var, böyle bir durum olursa izin veririz. Arda, Fatih Terim ve Galatasaray'a çok şey borçlu. Onun buralara gelmesinde Galatasaray'ın emeği çok büyük. Arda, Fatih Terim'in elini öpmekte çok geç bile kaldı. Kendisinin üzerinde hocanın emeği çoktur."