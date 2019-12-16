HABER /  YEREL

Malatyalılardan ‘Kürecik’ konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek

İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD’nin yaptırım söylemlerine karşı İncirlik ve Kürecik üslerinin kapatılabileceğini açıklamasına Malatyalılar tam destek verdi.

2012 yılında NATO tarafından balistik füze saldırılarına karşı erken uyarı radarı olarak kullanılmak üzere Malatya’nın Akçadağ ilçesinde kurulan Kürecik Radar Üssü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları ile gündeme geldi.

Erdoğan’ın, "ABD’nin yaptırım tehditleri karşısında Adana’nın İncirlik Havaalanı ve Malatya’nın Akçadağ ilçesindeki Kürecik Radar Üslerini gerekirse kapatabiliriz" demesine Malatyalılar tam destek verdi.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın böyle bir karar alması durumunda sonuna kadar arkasında olduklarını söyleyerek, bu düşünceyi, kararı desteklediklerini ifade etti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Nedim Şener Posta'ya veda etti yeni adresini nükteli mesajla duyurdu
Medipol Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi belli oldu
İYİ Partili Belediye Başkanı Mustafa İlmek AK Parti'ye geçti
İmamoğlu çok kararlı: Mafyacılık oynayacağı yerler haline getirtmeyeceğiz kardeşim
Necip Hablemitoğlu suikasti! Eşi Şengül Hablemitoğlu ve kızı bakın ne yazdı
İBB personel alımı duyurusu yaptı! Kuyruğun uçu bucağı gözükmedi
ÖNCEKİ HABERLER
Göz ovuşturmak zararlı mı görme sorunlarına neden oluyor!
Yerli Malı Haftası şiirleri 2 kıtalık kısa-4 kıtalık yerli malı şiirleri
Çaykur Rizespor, kupada yoluna devam etmek istiyor
Yerli Malı Haftası nedir nasıl kutlanır 2019 Yerli Malı Haftası kaç gün sürecek?
Beyazıt'ta 1600 yıllık sarnıca metal ayak desteği
Öğretmen ataması 2020 yılında ne zaman MEB yeni takvimi duyurdu
Yorumlar