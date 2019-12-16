Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Twitter'dan paylaştığı mesaja yorum yağdı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul müdürünün velilerin cep telefonuna gönderdiği mesajı sosyal medya hesabından paylaşıp övgü dolu ifadeler kullandı. "Aile ve okulun uyumu çok önemli" diye Selçuk'un paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

Ziya Selçuk, Bilecik'te bir okul müdürünün velilere toplantı için cep telefonundan attığı mesajı sosyal medya hesabından paylaştı. Mesajı bir velinin kendisine ilettiğini belirten Bakan Selçuk, "Aile ve okulun uyumu çok önemli" notunu düştü.

Çocuğunuz artık bir liseli

Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi Okulu Müdürü Fadıl Ağdağ, okullarında yapılacak olan veli toplantısı için velilere cep telefondan "Şu dünyada her şeyin en iyisine layık çok özel gencin ailesine. Zaman, ne olursa olsun durdurulması imkansız bir kavram. İyi-kötü geçip gidiyor günler, biz farkına varamasak da. Dün beşiğini salladığınız çocuğunuz artık bir liseli. İstekleri, ihtiyaçları, beklentileri çok farklı. Öğrencimizin durumunu görüşmek için pazar günün saat 12.00'da okulumuzdaki toplantıya katılmanız önemle rica olunur" diye mesaj attı.

Bilecik Fen Lisesi'nden velilere giden bir mesaj. Öğrencisinin halinden haberdar olan ve nezaket dilini bırakmayan bir yönetici, bir öğretmen. Ve duyduğu mutluluğu mesajı bana ulaştıraran bir veli. Aile ve okulun uyumu çok önemli... pic.twitter.com/4exPsupbYM — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) December 14, 2019

Bakan Ziya Selçuktan övgü dolu mesaj

Bir velinin sosyal medyadan mesajı ilettiği Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bunun mesajının üzerine "Bilecik Fen Lisesi'nden velilere giden bir mesaj. Öğrencisinin halinden haberdar olan ve nezaket dilini bırakmayan bir yönetici, bir öğretmen. ve duyduğu mutluluğu mesajı bana ulaştıran bir veli. Aile ve okulun uyumu çok önemli" ifadelerini yazarak, resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

Tüm okulumuzu tebrik ediyoruz

Bu paylaşım sonrası Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi Okulu Müdürü Fadıl Ağdağ ise; "Bir velimizin bizler tarafından hazırlanan davetiyeyi Milli Eğitim Bakanlığına iletmesi üzerine Bakanımız Ziya Selçuk, sosyal medya platformlarında attığı mesajla okulumuzdan övgü ile bahsetti. Okulumuz idari birimleri, rehberlik servisi, öğretmenleri, yardımcı personeli ve öğrencileriyle büyük bir ailedir. Bu ailenin her bireyi bizler için kıymetlidir. Başarı hepimizin tüm okulumuzu bu vesileyle tebrik ediyoruz" dedi.