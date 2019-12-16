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İYİ Partili Belediye Başkanı Mustafa İlmek AK Parti'ye geçti

İhlas Haber Ajansı

31 Mart seçimlerinde Kayseri'nin İncesu ilçesinde İyi Parti'den belediye başkanı olarak seçilen Mustafa İlmek, belediye meclis üyeleri ile birlikte AK Parti'ye geçti.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ise siyasi hayatına AK Parti'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde devam edeceğini ifade etti. İlmek, “31 Mart seçimlerinde İncesu Belediye Başkanı seçildiğim malumdur. Bugün itibariyle siyaset hayatımı AK Parti’de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde devam etme kararını almış oldum" ifadelerini kullandı.

"Mustafa İlmek'i nasıl destekledilerse bu saatten sonra da yanında olacaklarına inanıyorum"

Bu kararı alırken tek başına almadığını sözlerine ekleyen İlmek, "Ben tek başıma bu kararı almadım. Birlikte yol yürüdüğüm, yoldaşlık ettiğim bütün arkadaşlarımla istişare neticesinde bu kararı aldım. Belediye Meclisi üyesi arkadaşlarım da benimle beraberdir. Bu fikrimiz kısa zamanda oluşmuş bir fikir değildir. Zaten burada belediye meclis üyelerimizle birlikte katılım sağlamamız bunun nişanesidir. Bizimle beraber yol yürümüş herkesle istişare ettik. İstişare etme fırsatımız olmayan hemşehrimiz varsa haklarını helal etsinler. Ama inanıyorum ki bundan önce Mustafa İlmek’i nasıl destekledilerse bu saatten sonra da Mustafa İlmek’in yanında olacaklarına olan inancım tamdır" diye konuştu.

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