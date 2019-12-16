Erdoğan: Türkiye'nin Bakü'deki maçlarına gideceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takım'ın EURO 2020'deki şansını değerlendirirken ay-yıldızlı ekibin Bakü'de oynayacağı maçlara gideceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki şansını değerlendirirken UEFA'nın asker selamından dolayı Milli Takım'a ceza vermemesini ele aldı.

''Macron gülmeye başladı''

UEFA'nın Türkiye'ye asker selamından dolayı vermemesiyle ilgili de konuşan Erdoğan, Ben Macron'un kendisine dedim ki, 'Griezman sana benzer selam yaptı, size ceza meza yok. Bizimkiler şu anda UEFA'da bu ne iştir' dedim, gülmeye başladı. Gençlerimizin bu sevdasından doğal ne olabilir. Tribünlerin şahsında askerimizi selamlıyor. Yeri geldi ben de selamladım. Bu Mehmetçiği selamlamayacağız da kimi selamlayacağız?'' dedi.

''Bakü'deki maçlara gitme durumum olabilir''

Turnuvanın açılış maçında Roma'da İtalya ile karşı karşıya gelecek olmamızla ilgili yöneltilen soruya yanıt veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı; ''İtalya'da başlıyor. Ve İtalya malum maçını orada yapıyor. Bu nasıl iş. Diğer iki maçımız Bakü'de oynanacak. Roma'ya gidemeyebilirim ama Bakü'deki iki maçlara gitme durumum olabilir. İlham Aliyev kardeşimizle görüştük. O da bekliyor. Oraya inşallah gider iki maçı orada izleriz. İnşallah biz de gruptan hayırlısıyla çıkarız.''

''Vatandaş olduğunda biz gereğini yaparız''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Milli Takımı'nda oynayabileceğini söyleyen ABD'li yıldız Shane Larkin'e A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kapısının açık olduğunu kaydetti. Vatandaş olduğunda kendilerinin gereğini yapacağını dile getiren Erdoğan, "Larkin vatandaşımız oldu mu bilmiyorum. Vatandaş olduğunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi milli takımımızda da görmek isteriz. Bu da milli takımı gayet iyi yere taşır" ifadelerini kullandı.