HABER /  POLİTİKA

Ali Babacan'ın partisinde sürpriz isim Ak Parti kurucularından ve Gül'ün eniştesiymiş

Çok yakında yeni partisini ilan etmesi beklenen bir diğer isim Ali Babacan'ın yanına sürpriz bir isim katıldı. Eski AK Parti milletvekili Mehmet Tekelioğlu, Babacan'ın partisinin kurucular kurulunda yer alacağı öğrenildi. Mehmet Tekelioğlu, aynı zamanda Abdullah Gül'ün eniştesi.

Türkiye siyaseti geçtiğimiz hafta eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu yeni bir siyasi partiyle tanıştı. 

Eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın kuracağı yeni partinin kamuoyuna ilanı ise eli kulağında..

Babacan'a yakın kaynaklar, Ocak ayının ilk yarısında kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na vereceğini söylüyor.

Babacan partisinin kurucular kuruluyla birlikte basın toplantısı düzenleyerek; hedeflerini, programını, logosunu, ismini ve tüzüğünü açıklayacak.

Sürpriz isim kurucular kurulunda olacak

Öte yandan 11'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eniştesi olan eski AK Parti milletvekili Mehmet Tekelioğlu, Ali Babacan'ın partisinin kurucular kuruluna katılacak.

Gül'ün eniştesi

50 kişiden oluşacak olan kurucular kurulunda AK Parti'de üç dönem İzmir milletvekilliği yapan ve 11'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eniştesi de olan Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu da yer alacak.

AK Parti kurucularından

Ak Parti'yi kuran ilk kadroda Kurucular Kurulu Üyesi olarak yer aldı. 22 ve 23. dönemlerde İzmir Milletvekili seçildi. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyeliğinde bulundu. 24. Dönemde AB Uyum Komisyonu Başkanlığı görevini üstlendi.

İlgili Haberler
Bülent Arınç'tan Ahmet Davutoğlu öncülüğünde kurulan yeni partiye ilişkin açıklama MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu yeni partiye tepki Ahmet Davutoğlu yeni partisini açıkladı! Gelecek Partisi'nde bakın kimler var?
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu yeni partinin Kurucular Kurulu listesi ortaya çıktı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Merih Demiral asist yaptı Sarri'yi mest etti
Doğa Koleji açıklaması satış oldu mu son durum ne? Öğretmenler bayrak açtı
Metin Hara kimdir kendisine doktor süsü verdiği gerekçesiyle hapsi isteniyor!
Savcı Sayan Ağrı'da Öğrencibüs dönemini başlattı 25 kuruşa seyahat
Boyu 1.65'ten kısa olan sürücülere uyarı! Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu
Temel Karamollaoğlu'ndan Kanal İstanbul fetvası! Haramdır
ÖNCEKİ HABERLER
BİLSEM sınavı ne zaman BİLSEM sınavı nasıl yapılıyor?
Fenerbahçe, kupa mesaisine başladı
Beşiktaş Hasic için yeniden görüşüyor
Öğretmen ataması 2020 yılında ne zaman MEB yeni takvimi duyurdu
Huawei Amerika arasındaki gerilim Avrupa'ya da sıçradı
Sigara fiyatları 2020 zammı sonrası güncel liste yalan çıktı!
Yorumlar 3 yorum