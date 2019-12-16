Ali Babacan'ın partisinde sürpriz isim Ak Parti kurucularından ve Gül'ün eniştesiymiş

Çok yakında yeni partisini ilan etmesi beklenen bir diğer isim Ali Babacan'ın yanına sürpriz bir isim katıldı. Eski AK Parti milletvekili Mehmet Tekelioğlu, Babacan'ın partisinin kurucular kurulunda yer alacağı öğrenildi. Mehmet Tekelioğlu, aynı zamanda Abdullah Gül'ün eniştesi.

Türkiye siyaseti geçtiğimiz hafta eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu yeni bir siyasi partiyle tanıştı.

Eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın kuracağı yeni partinin kamuoyuna ilanı ise eli kulağında..

Babacan'a yakın kaynaklar, Ocak ayının ilk yarısında kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na vereceğini söylüyor.

Babacan partisinin kurucular kuruluyla birlikte basın toplantısı düzenleyerek; hedeflerini, programını, logosunu, ismini ve tüzüğünü açıklayacak.

Sürpriz isim kurucular kurulunda olacak

Öte yandan 11'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eniştesi olan eski AK Parti milletvekili Mehmet Tekelioğlu, Ali Babacan'ın partisinin kurucular kuruluna katılacak.

Gül'ün eniştesi

50 kişiden oluşacak olan kurucular kurulunda AK Parti'de üç dönem İzmir milletvekilliği yapan ve 11'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eniştesi de olan Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu da yer alacak.

AK Parti kurucularından

Ak Parti'yi kuran ilk kadroda Kurucular Kurulu Üyesi olarak yer aldı. 22 ve 23. dönemlerde İzmir Milletvekili seçildi. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyeliğinde bulundu. 24. Dönemde AB Uyum Komisyonu Başkanlığı görevini üstlendi.