Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu yeni partinin Kurucular Kurulu listesi ortaya çıktı

LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER YER ALDI

Listenin ilk sırasında Ahmet Davutoğlu yer aldı. Listede gazeteciler Etyen Mahçupyan ve Hakan Albayrak ile AK Partili eski isimler Cuma İçten, Feramuz Üstün, Selçuk Özdağ ve bir dönem YÖK Başkanlığı yapan Yusuf Ziya Özcan'ın yer alması dikkat çekti. Listede AK Parti eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve 15 Temmuz darbe girişiminde eşini ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok da listede yer aldı.