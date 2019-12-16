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Fenerbahçe, kupa mesaisine başladı

Anadolu Ajansı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında 18 Aralık Çarşamba günü İstanbulspor'la oynayayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda, Süper Lig'in 15. haftasında dün Demir Grup Sivassspor maçında forma giyen isimlerin yenileme çalışması yaptığı belirtildi.

Sivas deplasmanında forma giymeyen isimlerin 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nun oyuncularının da katıldığı antrenmana pas ve pres çalışmasıyla başladığı ifade edildi. Antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, İstanbulspor maçı hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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