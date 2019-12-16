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Savcı Sayan Ağrı'da Öğrencibüs dönemini başlattı 25 kuruşa seyahat

AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan çalışmalarıyla kendinden söz ettiriyor. Türkiye genelinde birçok belediye ulaşım fiyatlarına zam yaparken Savcı Sayan, Ağrı'da başlattığı uygulamayla gençlerin yüzünü güldürdü.

31 Mart seçimlerinde HDP'ye fark atarak Ağrı'yı AK Parti'ye kazandıran Savcı Sayan, göreve geldiği günden bu yana birçok başarılı çalışmaya imza attı.

Örnek proje

Öğrencilere ulaşım ücretini adeta sakız fiyatına kadar düşüren Savcı Sayan, bu hizmetle kentteki öğrencilerin kalbini kazandı.

25 kuruşa şehir merkezi

Öğrencibüs'ü kullananlar, kent merkezine ulaşım için sadece 25 kuruş ödüyor. Ağrı'nın öğrenci kenti olması için büyük bir gayret içerisinde olan AK Partili Savcı Sayan, gelecek yıl Ağrı'yı tercih edecek öğrencilere de birçok sürprizinin olacağını açıkladı.Başkan Savcı Sayan, Öğrencibüs'ün direksiyonuna geçerek öğrencileri direkt olarak şehir merkezine götürdü.

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