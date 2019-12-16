İngiliz Ajan Beyoğlu'nda nasıl öldü? Adli Tıp raporu ortaya çıktı

İstanbul Beyoğlu’nda evinin yakınında ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in Adli Tıp Raporu belli oldu. Le Mesurier’in düşerek öldüğü belirlendi.

İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier, 11 Kasım'da Beyoğlu'nda ölü bulunmuştu. Cinayet büronun ön raporunda da bunun yüksekten düşmeye bağlı ölüm olduğu söylenmişti.

Le Mesurier ile ilgili Adli Tıp Raporu da hazırlandı ve İngiliz ajanın yüksekten düşmeye bağlı olarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Farklı bir DNA çıkmadı

TRT Haber’in haberine göre; bu rapor hazırlanırken kan ve doku örneklerinin incelendiği, kanında uyku ilaçlarından başka bulguya rastlanılmadığı ve doku örneklerinden de farklı bir DNA çıkmadığı belirlendi.

GÜVENLİK ŞİRKETİ

Le Mesurier, Birleşik Arap Emirlikleri’nde, eski ABD Başkanı George W. Bush’un terörizmle mücadele danışmanı Richard Clarke’ın güvenlik şirketinde işe başladığı 2006’dan itibaren burada 5 yıl geçirdi. Daha sonra Umman polisine ait bir devriye botu satın alan Le Mesurier, Endonezya ve Sri Lanka’da tsunami sonrası arama kurtarma çalışmaları için kolları sıvadı.

SURİYE'DEKİ PROELER İÇİN VAKIF KURDU

2014’te, Suriye’de amacını ‘çatışma ve doğal afet bölgelerinde acil yardım müdahalesi’ olarak tanımlayan Mayday Rescue Vakfı’nı kurdu. Vakfın, Suriye projeleri için de 2015’te İstanbul’da bir ofis açtı. Mayday Rescue Vakfı’nın en büyük programı olan Suriye’deki ‘Beyaz Baretliler’ grubu, 2014 yılından itibaren her sene Nobel Barış Ödülü’ne aday olarak gösterildi, 2016’da alternatif Nobel ödülü olarak görülen ‘Right Livelihood’ ödülünü aldı. The Guardian, Le Mesurier’in “Ne yapabiliyorsak, ne zaman yapabiliyorsak, yapabildiğimiz kadar yapacağız” mottosunu benimsediğini yazdı.

ÜÇ EVLİLİK YAPTI

Başından üç evlilik geçen İngiliz eski asker Le Mesurier, ikinci eşi Sarah Tosh’tan iki kız çocuğu sahibi oldu. 2018’de Emma Hedvig Chirstina Winberg ile evlendi. Le Mesurier’in kız kardeşi ve anne- babası İngiltere’de yaşıyor.