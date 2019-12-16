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At, eşek, katır eti ithalatı! Bekir Pakdemirli'den açıklama işte işin aslı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin Sudan'dan at, eşek eti ithal edeceği haberlerinin ardından konuya açıklık getirerek böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Son günlerde Türkiye'nin Sudan'dan 500 ton at, eşek, katır eti ile 500 ton at, eşek, katır sakatatı ithalatına dair gümrük vergisi uygulanmamasına dair anlaşma imzalandığı haberlerinin çıkması oldukça tartışmaya yol açmıştı. 

Konu at eti, eşek eti olunca kamuoyu da bu duruma tepki gösterdi, üretilen et ürünlerinin içine 'at, eşek eti karıştırılacak' iddiaları seslendirildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün bakanlığın bütçe görüşmeleri için sabah saatlerinde TBMM'ye gitti.

"Böyle bir talep var mı ki?"

Meclis'e giriş öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pakdemirli, bu ithalatların sorulması üzerine şu yanıtı verdi: "Bu konular teknik. Bu konularla ilgili gerekli bilgiye sahip olmadan arkadaşlarımız yorumlar yapıyorlar. Ben bunları doğru bulmuyorum. At eti meselesi şudur: 'GTİP Kodu' denilen yurt dışında da 'HS Kodu' denilen genel tarif vardır, her ürün grubuyla ilgili. Bunlar at etini de eşek etini de dana etini de diğer etleri de kapsar. Bununla ilgili bir yanlış anlaşılma var. Türkiye'nin ithal ettiği etler arasında; at eti de eşek eti de domuz eti de yoktur." cevabını verdi. "Yani öyle bir ithal et yok?" sorusuna ise "Böyle bir talep var mı ki?" dedi.

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