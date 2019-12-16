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Rezene çayının faydaları neler midedeki gazı yok ediyor!

Maydanozgiller ailesinden olan rezenenin midedeki gaz sancısını yok ettiğini biliyor muydunuz? İşte rezene çayının bilinmeyen daha birçok faydası!

Bitki çaylarının insan sağlığına oldukça faydalı olduğunu bilmeyen yoktur. Bu çayların içerisinde öyle bir çay var ki neredeyse her derde deva olmaya aday! Rezene çayından bahsediyoruz! Rezene çayı, midedeki gazın atılmasından tutun da tansiyonu dengelemesine kadar pek çok konuda fayda sağlıyor. Elmaelma.com olarak sizlere rezene çayının bilinmeyen faydalarının neler olduğunu sıraladık. İşte rezene çayına dair tüm merak edilenler! 

Cilt yenilenmesine yardımcı oluyor 

Rezene, maydonozgiller ailesinden bir bitkidir. Cilt için oldukça faydalı olduğu bilinen bu bitkinin çayı düzenli olarak içildiği zaman cildin yenilenmesine yardımcı olur. Cildin parlaklık kazanmasını sağlar. 

Göz sağlığını korumaya yardımcı oluyor 

Rezene çayı gözle ilgili sağlık sorunlarının giderilmesi veya etkilerinin azaltılmasında da yardımcıdır.

Gaz sıkışmasına iyi geliyor 

Rezene çayının bir başka özelliği ise bağırsak florasını dengelemesidir. Bu çay sindirim sistemini olumlu etkileyerek midede biriken gazların dağılmasına yardımcı olur. Rahatsızlığı tedavisi etmese de midedeki sıkıntının etkilerini geçirmeye yardımcı olur. Rezene çayının içeriği tansiyonun da düzenlenmesinde etkilidir. Rezene tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur. 

Balgam söktürücü olarak kullanılıyor 

Kış aylarında da tercih edilebilecek bir çay olarak öksürüklü soğuk algınlığında balgam söktürücü olarak kullanılabilir.

 

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