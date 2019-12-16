HABER /  GÜNCEL

Evde bakım maaşlarına 2020 yılında zam gelecek mi kaç para olacak?

Evinde engelli ve hasta bakan vatandaşlara devlet tarafından ödenen evde bakım maaşları 2019 yılında bin 315 lira olarak belirlenmişti. Peki 2020 yılında evde bakım maaşlarına zam gelecek mi, bakım parası ne kadar olacak?

Evinde engelli hastalara bakan vatandaşlara devlet tarafından her ay bin 315 lira ödeniyor. Peki evde bakım maaşlarına 2020 yılında zam gelecek mi, ne kadar olacak soruları ise merak konusu oldu. Şu ana kadar yetkililerden bu konuda hakkında net bir bilgi gelmedi. Ama yapılan çalışmalar 2020 yılında evde bakım maaşlarına zam yapılacağı yönünde. nabiliyor. İşte, evde bakım parası yatan iller hakkında detaylı bilgiler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor.

Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

Maaşlar ne zaman yatıyor: Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.

Adres değişikliği yaparken aman dikkat: Engellinin ikametgâh adresinin değişmesi hâlinde, yeni ikametgâh adresinin akrabası tarafından en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır.

Evde bakım yardımını alamayan ne yapacak:  Evde Bakım Yardımına ilişkin iş ve işlemler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Yardımın güncel durumu İl Müdürlüklerinden öğrenilebilmektedir.

Bununla birlikte süreli raporu bulunanlar için rapor süresinin dolması, adres değişikliği, gelir durumu değişikliği gibi sebepleri olabilmektedir.

SON DAKİKA HABERLERİ
TBMM Başkanvekili Levent Gök Meclis'te rekor kırdı Ak Parti'den tebrik geldi
Tayin için Yargıtay’dan emsal karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor
Çevre Bakanlığı açıkladı: Plastik poşetten 1 yılda 210 milyon lira kazandı
Erdoğan'ın kısasa kısas mesajını acil koduyla geçtiler İncirlik sözleri büyük ses getirdi
Kerem Alkin'den Kanal İstanbul için dikkat çeken yazı
Doğa Koleji olayların merkezinde! Velilerden protesto gösterisi
ÖNCEKİ HABERLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Bütçe kasımda 7.8 milyar TL fazla verdi
Google uygulamaları nasıl yüklenir? Android telefonlar için Google kararı
Brezilya'da bir araçta 7 ceset bulundu
1934 tarihli milli piyango biletine gözü gibi bakıyor
Modoko 50. yılında büyük hediyeler dağıttı! Emniyet'e araba çıktı
TOKİ başvuruları 2020 başladı TOKİ başvurusu nasıl yapılır?
Yorumlar