TBMM Başkanvekili Levent Gök Meclis'te rekor kırdı Ak Parti'den tebrik geldi

TBMM Başkanvekili Levent Gök, Milli Eğitim ve Dışişleri bakanlıklarının bütçelerinin görüşüldüğü birleşimi, hiç ara vermeden 8 saat 15 dakika süreyle yönetti. AK Partili Ahmet Aydın ise söz alarak Levent Gök'ü tebrik etti.

TBMM Genel Kurulunda 6. turda, Milli Eğitim ve Dışişleri bakanlıklarının 2020 yılı bütçeleri görüşüldü. Birleşimi yöneten Gök, saat 11.00'de Genel Kurulu açtı ve 8 saat 15 dakika süreyle kürsüde oturarak; sırasıyla AK Parti, İYİ Parti, MHP, HDP ve CHP gruplarına söz verdi. Son olarak da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlıklarının bütçeleri üzerine konuştu.

Tüm zamanların rekorunu sizler kırdınız

Konuşmaların ardından yerinden söz alan AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, daha önce TBMM Başkanvekili olarak aralıksız 7 saatlik bir oturum yönettiğini, gazetelerin, "Rekor kırdı" diye yazdığını söyledi. Aydın'ın, Gök'e yönelik, "Tüm zamanların rekorunu sizler kırdınız. 8 saat 14 dakikadır hiç yerinizden kalkmadan, bu birleşimi yönettiniz. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum." sözlerini Genel Kurulda bulunanlar alkışlarla karşıladı.

Gök: Bize düşen her türlü fedakarlığı yapmak üzere bugün buraya oturduk

Levent Gök de bugün üniversitelerin bütçelerinin de yer alması nedeniyle sayısız oylama yapacaklarını ve yarın da çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, "Zamanı mümkün olduğu kadar ekonomik kullanmak, sizler adına bize düşen her türlü fedakarlığı yapmak üzere bugün buraya oturduk. Tüm düşüncemiz sizlerin sağlığı, sıhhati, yarınki oturuma sizleri daha zinde hazırlayabilmek, mümkün olan en kısa sürede evlerinizde istirahatinizi sağlamak. Bu amaçla bugün burada görev yaptık." diye konuştu.

8 saat sonra birleşime arar verilebildi

Konuşmasının ardından Gök, 8 saat 15 dakikanın sonunda ilk kez birleşime 15 dakika ara verdi.