Kerem Alkin'den Kanal İstanbul için dikkat çeken yazı

Sabah'ın ekonomi yazarı Kerem Alkin Kanal İstanbul'un küresel müesses nizama karşı Türkiye'nin 'küresel oyunu değiştirme gücü'nün bir parçası olduğunu yazdı.

Kanal İstanbul tartışmaları sürüyor. CHP'nin de içinde olduğu kimi kesimler projenin çevreyi tahrip edeceği ve geri dönülmez zararlara yol açacağını savunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ihalenin yakında yapılacağını söyleyerek kararlı bir tutum sergiliyor.

Tartışmalara katılan Sabah ekonomi yazarı Kerem Alkin, Kanal İstansul'un Türkiye'nin oyun değiştiren projelerinden biri olarak gördü.

"Küresel müesses nizamın çıkarlarına alet olan yerel muhataplar"

Yazar, 'Küresel müesses nizam'ın kendi küreselci çıkarlarını savunacak şekilde, siyaset, medya ve iş dünyasından yeni 'yerel muhatap'lar oluşturduğunu savundu.

Bu kesimlerin "Bu küresel gücün ABD ve Avrupa'daki muhataplarıyla iyi geçinmek lazım" dediğini hatırlatan yazar, bunun propagandasının da "liberal demokrasi" maskesi altında yapıldığına dikkat çekti.

"Bölgesel refaha dayalı yeni bir anlayış"

Türkiye ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği altında 'mega projeler'le, 'küresel müesses nizam'ın kurmaya çalıştığı 'oyun'u darmadağın ettiğini yazan Alkin, yazısına böyle devam etti:

"Doğu Akdeniz'de, Suriye ve Irak'ta, Kafkasya'da, Hazar'da, Balkanlar'da, Türkiye'yi rol model gören gelişmekte olan ülkelere ilham verip; 'küresel müesses nizam'ın çıkarlarına karşılık, 'bölgesel refah'a, 'kapsayıcı kalkınma'ya dayalı yeni bir anlayışı yükseltiyoruz.

Marmaray ve Avrasya tünelleri, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 18 Mart Çanakkale köprüleri, İstanbul Yeni Havalimanı, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, TANAP, Türk Akımı; tüm bu mega projeler Türkiye'nin 'küresel oyunu değiştirme gücü'nün tescilidir. 'Kanal İstanbul' da bunun bir parçasıdır. Bu mega projeleri 'yerel siyasetin oyuncağı' yapmaya çalışanların, kimin değirmenine su taşıdığını asla unutmayın."