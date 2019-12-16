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NBA'de Lakers'ın deplasman serisi sürüyor

Anadolu Ajansı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks'u 101-96 yenen Los Angeles Lakers, üst üste 14. deplasman galibiyetini aldı.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın zirvesindeki Lakers, konuk olduğu Hawks'u LeBron James ve Anthony Davis'in etkili oyunuyla 101-96 mağlup etti.

Dış saha galibiyet serisini 14 karşılaşmaya çıkaran Lakers, lig tarihinin bu alandaki 3. en iyi derecesine ulaştı. Listenin zirvesinde 1971-72 sezonundaki Lakers'ın (16), ikinci sırasında ise 1994-95 sezonundaki Jazz'ın (15) serisi yer alıyor.

Lakers'ta James 32 sayı, 13 ribaunt, 7 asist, Davis de 27 sayı, 13 ribauntla "double double"a imza attı.

Hawks'ta ise Trae Young'ın 30 sayı, 7 asist, 6 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Furkan 4 sayıyla oynadı
Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, 109-89 kaybettikleri Brooklyn Nets deplasmanında, kenardan gelerek 4 sayı kaydetti.

Sonuçlar
New Orleans Pelicans-Orlando Magic: 119-130
Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 107-85
Atlanta Hawks-Los Angeles Lakers: 96-101
Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 109-89
Denver Nuggets-New York Knicks: 111-105
Golden State Warriors-Sacramento Kings: 79-100

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