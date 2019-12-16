Damla Ekmekçioğlu kimdir yatak pozu sosyal medyayı salladı!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Damla Ekmekçioğlu Instagram'dan paylaştığı yatak pozu ile sosyal medyada gündem oldu.

Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Damla Ekmekçioğlu Instagram'da paylaştığı son fotoğrafı ile yine çok konuşuldu.Kışkırtıcı fotoğraflarıyla adından söz ettiren Damla Ekmekçioğlu bu seferde yatak pozu ile adından söz ettirdi. Yatakta yeni uyanmış halini takipçileriyle paylaşan Ekmekçioğlu, bu pozu ile sosyal medyayı salladı.

Yatak pozu yürek hoplattı

Geçtiğimiz günlerde kendisi gibi sosyal medya fenomeni ve Dj olan arkadaşı Merve Taşkın'la Tokyo'ya doğum gününü kutlamaya giden Damla Ekmekçioğlu, burada yaşadığı anları takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Her anını saniyesi saniyesine takipçileriyle paylaşan Ekmekçioğlu'nun son fotoğrafı ise sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Ünlü sosyal medya fenomeni ve Dj Damla Ekmekçioğlu Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştığı fotoğrafın altına, ''bu saatte uyanılır mı be'' notunu düştü.

Damla Ekmekçioğlu kimdir?

Periscope, Twitter ve İnstagram sosyal medya hesapları ile ciddi bir takipçi sayısına ulaşan Damla Ekmekçioğlu 1985 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Boyu 1.75 cm, kilosu ise 56’dır.2.5 üniversite bitirmiştir. İstanbul’da Grafik Tasarım, Almanya’da ise Bilgisayar bilimleri üzerine eğitim almıştır. 5 sene Almanya’da yaşadıktan sonra Türkiye’ye dönmüş ardından Almanca Öğretmenlik bölümünde 2 yıl okumuş ancak sonunda hep okuyacakmıyım diyerek eğitimini noktalamıştır. Bu nedenle 2.5 üniversite diye kendisi açıklamıştır.