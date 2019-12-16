HABER /  MAGAZİN

Damla Ekmekçioğlu kimdir yatak pozu sosyal medyayı salladı!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Damla Ekmekçioğlu Instagram'dan paylaştığı yatak pozu ile sosyal medyada gündem oldu.

Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Damla Ekmekçioğlu Instagram'da paylaştığı son fotoğrafı ile yine çok konuşuldu.Kışkırtıcı fotoğraflarıyla adından söz ettiren  Damla Ekmekçioğlu bu seferde yatak pozu ile adından söz ettirdi. Yatakta yeni uyanmış halini takipçileriyle paylaşan Ekmekçioğlu, bu pozu ile sosyal medyayı salladı. 

Yatak pozu yürek hoplattı 

Geçtiğimiz günlerde kendisi gibi sosyal medya fenomeni ve Dj olan arkadaşı Merve Taşkın'la Tokyo'ya doğum gününü kutlamaya giden Damla Ekmekçioğlu, burada yaşadığı anları takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Her anını saniyesi saniyesine takipçileriyle paylaşan Ekmekçioğlu'nun son fotoğrafı ise sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.  Ünlü sosyal medya fenomeni ve Dj Damla Ekmekçioğlu Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştığı fotoğrafın altına, ''bu saatte uyanılır mı be'' notunu düştü. 

damla ekmekcioğlu

 Damla Ekmekçioğlu kimdir? 

Periscope, Twitter ve İnstagram sosyal medya hesapları ile ciddi bir takipçi sayısına ulaşan Damla Ekmekçioğlu 1985 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Boyu 1.75 cm, kilosu ise 56’dır.2.5 üniversite bitirmiştir. İstanbul’da Grafik Tasarım, Almanya’da ise Bilgisayar bilimleri üzerine eğitim almıştır. 5 sene Almanya’da yaşadıktan sonra Türkiye’ye dönmüş ardından Almanca Öğretmenlik bölümünde 2 yıl okumuş ancak sonunda hep okuyacakmıyım diyerek eğitimini noktalamıştır. Bu nedenle 2.5 üniversite diye kendisi açıklamıştır.

damla ekmekcioğlu

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Alevi ailelere yönelik tehdit ve provokasyonlara bir yenisi daha eklendi
Rusya'dan çarpıcı Erdoğan ve Türkiye açıklaması!
Ahmet Davutoğlu'nun partisine AK Parti'den transfer mi olacak Selvi kulis yazdı
Ahmet Hakan işadamı Osman Kavala'nın tahliyesi için 5 neden saydı
Fatih Terim adam edemediği Emre Mor'un biletini kesti
Erdoğan gizli toplantıda açıklamış! Şehir Üniversitesi arazisi bakın nasıl alınmış!
ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Cengiz isyan etti: Neden yüzde 40'a çıkardınız?
Emniyetten boyu 1.65'ten kısa olan sürücülere uyarı
Hakkı Çelikel: Üzerimizdeki şanssızlığı kırdık
İçişleri Bakanlığı son dakikayı duyurdu! Sınır dışı edildi!
Türkiye İstatistik Kurumu rakamları açıkladı! Eylül'de işsizlik oranı yüzde 13.8 oldu
Naz Elmas evlendi Erol Özmandıracı bakın kim Ceylan Özmandıracı ile boşanmıştı
Yorumlar