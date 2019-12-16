Alevi ailelere yönelik tehdit ve provokasyonlara bir yenisi daha eklendi

İSTANBUL Gazi Mahallesi’ndeki 10 daireli apartmanda oturan 3 Alevi ailenin evinin girişine çarpı işareti konularak ‘gebereceksin’ diye yazıldı.

Yazıyı gören ailelerin durumu bildirmesi üzerine gelen polis ekibi, parmak izi incelemesi yaptı. Son bir kaç yıldır Alevi ailelere yönelik benzer tehdit mesajlarında artış görülürken, yetkililerden bugüne kadar genellikle ‘çocuklar yapmış’ açıklamaları geldi.

"Defol Alevi" diye yazılmıştı

Kasım ayı sonunda da İzmir Gaziemir’de Alevi bir ailenin evinin duvarına ‘Defol Alevi’ yazılarak, çarpı işareti konulmuştu.

"Kendi evime atılsaydı ancak bu kadar üzülürdüm"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün densizin birisi bir alevi kardeşimizin evine çarptı atmış. Hançerem yırtınırcasına söylüyorum. Kendi evime atılsaydı ancak bu kadar üzülürdüm. Bu kadar açık ve net" demişti.