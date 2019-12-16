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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 709 bin 957 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 715 bin 881 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 750 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 518 megavatsaat ile 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 709 bin 957 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim miktarı 715 bin 881 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 204 bin 819 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 146 bin 60 megavatsaat ile linyit ve 144 bin 165 megavatsaat ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 6 bin 135 megavatsat elektrik ihracatı, 12 bin 59 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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