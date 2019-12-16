Erdoğan gizli toplantıda açıklamış! Şehir Üniversitesi arazisi bakın nasıl alınmış!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Davutoğlu arasında yaşanan Şehir Üniversitesi tartışmaları sürerken Abdulkadir Selvi çarpıcı bir bilgiyi okurlarına aktardı. Meğer Erdoğan arazi tahsisini Davutoğlu başbakanlıktan ayrıldıktan sonra öğrenmiş.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şehir Üniversitesi ile ilgili tartışmalar devam ederken söylediği ifade edilen sözleri köşesine taşıdı.

Bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski başbakan Ahmet Davutoğlu arasındaki Şehir Üniversitesi tartışmalarına değinen Avdülkadir Selvi, Erdoğan’ın Şehir Üniversitesi’yle ilgili tartışmalara Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek’i hedef alarak “Bunlar Halk Bankası’nı da dolandırmaya çalışıyorlar” girdiğini hatırlattı.

Konuyla ilgili AK Partili bir yetkiliyle görüştüm

Konuyla ilgili olarak AK Partili bir yetkiliyle görüştüğünü belirten ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir toplantıda değerlendirmesine ulaştım. Güncel olduğu için paylaşmak istedim" ifadelerine yer veren Selvi, yazısının devamında şunları söyledi:

Davutoğlu başbakanlıktan ayrıldıktan sonra haberim oldu

"Erdoğan, Şehir Üniversitesi’nin kuruluşunu desteklediğini, başbakan olarak üniversiteye arazi tahsisini gerçekleştirdiğini söylemiş. Ancak Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde, arazinin Şehir Üniversitesi’ne bedelsiz olarak devredilmesi konusunda kendisine bilgi verilmediğini söylemiş. 'Arazi tahsisinden Davutoğlu başbakanlıktan ayrıldıktan sonra haberim oldu' demiş.

Erdoğan: Davutoğlu rektörü değiştirdi bu beni rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ülker grubunun sahibi Murat Ülker’in birkaç yıl önce kendisine geldiğini, Şehir Üniversitesi’nin mali taahhütlerini eksiksiz yerine getirdiklerini, ancak para yönetimi ve borçlanma konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar olduğunu anlattığını belirtiyor. Murat Ülker’in yeni bir rektör atanması konusunda kendisinden destek istediğini anlatıyor. 'Ben uygun bir rektör atanması için YÖK’e çalışma yapması talimatı vermeye hazırlanırken, bir gün sonra Davutoğlu’nun Şehir Üniversitesi mütevelli heyetini toplayarak rektörü değiştirdiğini öğrendim. Bu durum beni rahatsız etti' diyor."

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