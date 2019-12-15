Ahmet Davutoğlu'nun yol arkadaşı Özlem Özcan vekil seçilmeyince başörtüsünü çıkarmış

Nabza göre şerbet

AK Parti’den milletvekili aday adayı olduğu dönemde başı kapalı olan ve bir süre sonra başını açarak farklı bir kimliğe bürünen Özlem Özcan’ın bu tavrı ‘Nabza göre şerbet” şeklinde yorumlanırken, Davutoğlu’nun ikiyüzlü hayat tarzı ile siyasette rol kapmaya çalışan Özcan’dan haberdar olup olmadığı merak konusu oldu.