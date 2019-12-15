Ahmet Davutoğlu'nun yol arkadaşı Özlem Özcan vekil seçilmeyince başörtüsünü çıkarmış
AK Parti’den istifa ederek Gelecek Partisi’ni kuran Ahmet Davutoğlu’nun yeni yol arkadaşı Özlem Özcan’ın milletvekili aday adayı olduğu dönemde başını kapattığı, daha sonra ise başörtüsünü çıkardığı ortaya çıktı.
AK Parti’den istifa ederek Gelecek Partisi adıyla yeniden siyasete giren Ahmet Davutoğlu’nun yeni yol arkadaşlarından eski AK Partili Özlem Özcan ile ilgili çarpıcı bir gerçek gün yüzüne çıktı.
Davutoğlu’nun partisinin kurucular kurulunda yer alan Özlem Özcan’ın AK Parti’den Kırıkkale milletvekili adayı olduğu dönemde başı kapalı şekilde çekilen fotoğraflarla afişlerde yer aldığı, daha sonrası ise başörtüsünü çıkararak tamamen farklı bir imaja büründüğü ortaya çıktı.
Nabza göre şerbet
AK Parti’den milletvekili aday adayı olduğu dönemde başı kapalı olan ve bir süre sonra başını açarak farklı bir kimliğe bürünen Özlem Özcan’ın bu tavrı ‘Nabza göre şerbet” şeklinde yorumlanırken, Davutoğlu’nun ikiyüzlü hayat tarzı ile siyasette rol kapmaya çalışan Özcan’dan haberdar olup olmadığı merak konusu oldu.
Davutoğlu’nu yerden yere vurmuştu
Gelecek Partisi’ne katılarak Davutoğlu saflarına katılan Özlem Özcan’ın yaklaşık 3 sene önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Davutoğlu’nu adeta yerden yere ortaya çıkmıştı