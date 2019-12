Erman Toroğlu: Beşiktaş, Fenerbahçe'yi yenerse Ersun Yanal gider!

Fenerbahçe, Sivasspor'a deplasmanda 3-1 yenilerek zirve yarışında ağır bir yara alırken teknik direktör Ersun Yanal ve öğrencilerinin vasat performansı eleştiri aldı.

''Ersun Yanal La Fontaine'den masallar anlattı''

Özellikle Erman Toroğlu, Ersun Yanal'ın maçın ardından yaptığı açıklamalar için ''Ersun Yanal La Fontaine'den masallar anlattı. Ersun Yanal sen tepki gösterebildin mi, oyuncular gösterecek. Fenerbahçe takımı yerde sürünüyordu oyuncu değiştirmedin.'' ifadelerini kullandı.

''Beşiktaş, Fenerbahçe'yi yenerse Ersun Yanal gider''

Erman Toroğlu, ''Haftaya Beşiktaş, Fenerbahçe'yi yenerse Ersun Yanal gider.'' diyerek sarı-lacivertli kulübün yeni hoca arayışı içine gireceğini iddia etti.

Ersun Yanal ne demişti?

Ersun Yanal, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; ''Tepkiyi veremedik. Demek ki biz Fenerbahçe’deki arkadaşlarımıza bunu öğretememişiz. Fenerbahçe oyun oynarken bu tepkiyi her an, her maçta, sonuç ve rakip ne olursa olsun göstermeliydi, bunu gösteremedik. Bunu net söylüyorum; bu konuda Fenerbahçe’ye zarar vermesini engelleyecek her türlü tedbiri ve önlemi de alırız. Bu maçı özetle bu tepkisizliğin sonucunda oluşan sonuç olarak değerlendiriyorum. Fenerbahçe bunu yapmalı. Nerede olursa olsun, hangi saha olursa olsun, hangi şartlar olursa olsun”