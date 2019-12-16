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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay 500. maçını kazandı

İhlas Haber Ajansı

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe karşısında alınan 3-1’lik skorun ardından kariyerinde çıktığı 500. Süper Lig maçını kazanmayı başardı. 

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe karşısında Süper Lig’deki 500. maçına çıktı. 3-1’lik skorun ardından Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kariyerinde çıktığı 500. Süper Lig maçını kazanmayı başardı. 

Deneyimli çalıştırıcı kariyerinde çıktığı 500 maçın 193’ünden galibiyetle, 136 maçtan beraberlikle, 171 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. 

Sivasspor, resmi müsabakalarda Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile ise 43 galibiyete imza attı. 30 maçta berabere kalan deneyimli teknik adam, 41 karşılaşmada ise sahayı puansız terk etti. 

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