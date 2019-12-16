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Ünlü Profesör Orhan Şen'den İstanbullulara uyarı! 'Ara verin'

Prof. Dr. Orhan Şen, hava kirliliğinin arttığını söyleyerek İstanbullulara 'gece sporuna ara verin' uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, bugün İstanbul'da havanın parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli olması bekleniyor.

İstanbul'daki hava durumuna ilişkin bir uyarı da İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi.

"Gece sporuna ara verin"

Prof. Dr. Orhan Şen, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"İstanbul'da tekrar hava kirliliği başladı. Gece soğuk kararlı bir hava. Sis ve pus. Açık havada gece sporuna ara verin."

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