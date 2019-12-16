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Yeni Sivas 4 Eylül Stadı'nda bir ilk yaşandı

İhlas Haber Ajansı

Süper Lig’in 15. hafta maçında Sivasspor ile Fenerbahçe’ye ev sahipliği yapan Sivas Yeni 4 Eylül Stadı, ilk kez kapalı gişe oldu. 

Türkiye’nin ilk ekolojik stadyumu özelliğini taşıyan Yeni Sivas 4 Eylül Stadı, DG Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında tamamen doldu. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOKİ Başkanlığınca yaptırılan, 27 bin 532 seyirci kapasiteli Sivas 4 Eylül Stadı, futbolseverlerin beğenisini kazandı. İlk kez tamamen dolan stadyumda taraftarlar maç boyunca takımlarına destek tezahüratlarında bulundular. 

Kırmızı-beyazlılar mücadeleyi seyircisinin desteğiyle 3-1’lik sonuçla kazanmayı başardı. 

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