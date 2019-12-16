Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu'na Babacan ve Akşener'den tebrik!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve yeni parti hazırlıklarını sürdüren Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nu arayarak Gelecek Partisi'nin kuruluşu nedeniyle tebrik ettiler.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu yeni partisi resmen kurmuş ismini "Gelecek Partisi" olarak açıklamıştı. Partisinin kuruluş ilkelerini açıklayan Davutoğlu ''bütün baskılara ve oluşturulmaya çalışılan korku atmosferine rağmen ülkemize müreffeh bir gelecek çizmek için bir araya geldik." demişti. Ardından Davutoğlu'na bir çok tebrik telefonu geldi.

Gerekirse Babacan'ın yeni partisi için vekil veririm diyen Akşener ve yeni parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan Ahmet Davutoğlu'nu arayarak tebrik ettiler.

Gelecek Partisi gelen tebrikleri sosyal medya hesabından duyurdu

Gelecek Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve Eski Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan; Sayın Ahmet Davutoğlu'nu arayarak tebriklerini ilettiler. Türkiye gündeminin de değerlendirildiği görüşmelerde, taraflar birbirlerine iyi dileklerini ilettiler." ifadelerine yer verildi.

İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve Eski Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan; Sayın Ahmet Davutoğlu’nu arayarak tebriklerini ilettiler. Türkiye gündeminin de değerlendirildiği görüşmelerde, taraflar birbirlerine iyi dileklerini ilettiler. — Gelecek Partisi (@GelecekPartiTR) December 15, 2019

BİRÇOK SİYASİ DAVUTOĞLU'NU ARAYARAK TEBRİK ETTİ

Öte yandan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Ahmet Davutoğlu'nu arayarak tebrik etti.