Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nde bir belediye başkanı da var!

Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi ve Kurucular Kurulu listesi netleşti. İsmi 'Gelecek Partisi' olan Davutoğlu'nun partisinde bir belediye başkanının Kurucular Kurulu'nda yer alması dikkat çekti.

Böylelikle Gelecek Partisi, kuruluş aşamasıyla birlikte bir belediye başkanlığına da sahip olmuş oldu.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, öncülüğünde başlatılan yeni parti kurma çalışmaları dün resmiyet kazandı. Davutoğlu'nunu ekibi İçişleri Bakanlığı'na başvuruda bulunarak, parti kurma işlemini resmen tamamlamış oldu.

Halil Kulak ismi dikkat çekti

'Gelecek Partisi' olarak açıklanan Davutoğlu'nun partisinin Kurucular Kurulu'nda dikkat çeken isimler yer aldı. Bu isimlerden biri de Halil Kulak oldu.

Bir belediye başkanlığına sahip oldu

Kurucu üye Halil Kulak, 31 Mart seçimlerinde bağımsız aday olarak Karaman’ın Sarıveliler ilçesi belediye başkanı seçilmiş ve bu görevini yürüten bir isim. Böylelikle Gelecek Partisi, kuruluş aşamasıyla birlikte bir belediye başkanlığına da sahip olmuş oldu.