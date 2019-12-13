Mehmet Demirkol: Fatih Terim bu takımı beğenmiyor 4 ismi istemedi

Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın PSG karşısında aldığı 5-0'lık yenilgiyi değerlendirirken Fatih Terim'in bu takımı beğenmediği ve bazı oyuncuları istemediğini ifade etti.

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Şampiyonlar Ligi'nde PSG'nin - Galatasaray karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetinin yanı sıra Fatih Terim ve öğrenicilerini de değerlendirdi.

''Lemina tek çabalayan oyuncu''

Fatih Hoca, Türk futbol devriminin mihenk taşıdır ve isyan ettiği her şeyi yaşatıyor bize. Çok iyiler, harikalar, Neymar, Mbappe falan ama onların gol becerilerinin dışında oynadık mı, ona bakmamız lazım. Rakibin becerisi ayrı bir mevzu ama sen ne yapıyorsun? Ne kadar çabuk geçiyorlar orta sahayı, 7 kişi savunmadayken yapıyorlar bunu. Lemina tek çabalayan oyuncu.

''Bu 70'lerin, 80'lerin oyunu''

Neymar, dünyadaki en iyi 5 futbolcudan biri sahada ve etrafında kimse yok. Galatasaray ceza sahası içinden şut çekemedi. Sen 5 tane pozisyona girersin ve atamazsın, karşıda Neymar, Cavani, Mbappe vardır, onlar atıyordur. Öyle bir maç değil bu. Bu saf orada iyi oyuncu var, bizde yokla anlatılacak bir oyun değil. Bu 70'lerin, 80'lerin oyunu.

''İngiltere'den 8 yediğimiz döneme döndük''

Fatih Terim'den önce, Fatih Terim'den sonra var Türkiye'de. Fatih Terim'den önceye döndük. İngiltere'den 8 yediğimiz, her deplasmanda fark yediğimiz, 0-0 denk geldiğinde efsane olarak anlattığımız döneme döndük. Avrupa'da kupa kazandığımız takım Galatasaray ile Fatih Terim olunca, bundan çıkarım yapmak lazım. Bu sadece oyuncular geç geldi, santrforumuz sakat gibi anlatılamaz.

''Bu takımı Fatih hoca beğenmiyor''

İsim, cisim hikayesi var ya, biz biliyorsunuz, siz yazın hikayesi var. Fatih hoca Seri'yi istemiyordu, Fatih hoca Falcao'yu istemiyordu, Fatih hoca Belhanda ve Feghouli'nin gitmesi gerektiğini düşünüyordu, Fatih hoca savunmanın tamamının değişmesi gerektiğini düşünüyordu. Bu takımı Fatih hoca beğenmiyor. Hoca net olarak anlatmadığı için ben duyduğumu, bildiğimi söylüyorum.

''Savunmadan memnun değildi''

Falcao değil, Seri asla değil, Belhanda ve Feghouli'yi hoca geldiğinden beri istemiyor, benim duyduğum bu. Bildiğimi söylüyorum. Savunmanın da tamamının değişmesini istiyor, belki Marcao bunun dışında. Savunmadan memnun değildi. Bu takım değil diyor hoca, bu takım değil.

''Yuhalama hikayesinden beri durum bu''

Belhanda net olarak olmuyor, Neymar var karşısında, ayağını uzatmıyor. Yuhalama hikayesinden beri durum bu, öncesinde de çok parlak değildi tabii. Bu sene başından bu yana da çok uğraşıldı, olmadı. Hocanın takımın tamamını değiştirmesi lazım, söylenen o.

''Giydiğin formaya ayıp''

Ben Seri'nin gerçekten sakatlandığını düşünmüyorum. Sakatlığına rağmen oynayabilirdi ama olmuyor, yapamıyor. Neymar'ın hayatındaki en rahat maçlarından biriydi. PSG'nin maçlarının yüzde 80'ini seyretmişimdir, bu kadar rahat olduklarını hiç görmedim. 2. yarının sonlarına doğru, topu yeniden kazanma süresini 2 saniyeye falan düşürdüler. Bu böyle olmaz, bu ayıp. Giydiğin formaya ayıp.

''Aidiyet duygusu zayıf bir takım''

Tudor'un takımı böyle oynar mıydı? 7-0 da yenilebilirdi ama böyle oynar mıydı? O takım böyle değildi. Aidiyet duygusu zayıf bir takım, buna yüzde 100 katılıyorum ama bunun yerli ya da yabancı olması konusunda emin değilim. Atiba'dan daha çok aidiyet duygusu olan bir oyuncu gördünüz mü son dönemde Türkiye'de. Şampiyonlar Ligi'nde kendini göstermenin de aidiyet ile ilgisi yok. Ben Lemina'nın çabasından, iyi niyetinden görüyorum, Muslera da aynı, Falcao da sahaya çıkınca mücadeleyle oynuyor. Futbola yabancılardan bahsediyorsak ayrı. Mehmet Aurelio vardı mesela, tek başına tüm orta sahayı taşıyordu. 32 dakika direnç falan olmadı, gol olmadı sadece. 70'den sonra saniyede bir top kapmaya başladılar, onun kadar değilse de, maç başında da daha etkiliydiler.

''Yükseltecek bir rekabet bulamadı''

2011 yılından beri, Fatih Terim ne yapsa kazanıyor, kimi oynatsa, ne yapsa kazanıyor. Dirençle karşılaşmıyor. Yükseltecek bir rekabet bulamadı. Öyle oldu. Şenol hocaya haksızlık etmek istemem ama biraz öyle oldu. Oyun tercihleri çok yanlış oldu. Transfer, orta saha, bilmem ne, olmadı. Rakipte Cavani var, Mbappe var ama eskiden de vardı. 96-2000 arası güçlü rakipler yok muydu? Onları yıka yıka geldi, Fatih Terim öyle olundu, öyle Milan'ın başına geldi.

''Kendini dışarı koydu tamamen''

Hoca kendisini problemin dışına çıkarıyor, kendisinden F.T. diye bahsetmesinin de nedeni o. Bu ekipten daha fazlası elde edilemez diyor. Sorun kadroda, anlatabildiklerim, anlatamadıklarım var diyor, kendini dışarı koydu tamamen. Ben bunu biliyordum, böyle olacağını biliyordum diyor, söylediklerimden anlaşılmıştır diyor.