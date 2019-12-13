Olayın adresi Muğla! Antidepresan ilaç için eczanelerin camlarını kırdı

Sakarya'dan iş aramak için Muğla'ya gelen H.T.'nin madde bağımlısı olduğu ve antidepresan ilaç almak için eczanelerinin camlarına zarar verdiği öğrenildi. Gözaltına alınan H.T., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.