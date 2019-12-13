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Sanayi üretimi ile ilgili flaş haber: Ekim'de yıllık yüzde 3.8 arttı

TÜİK verilerine göre sanayi üretimi Ekim'de aylık bazda yüzde 0.9 düşerken yıllık bazda yüzde 3.8 arttı. Beklenti ise yıllık bazda yüzde 6 artıştı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 arttı.

Bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı
 
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 azaldı.

Sanayi üretimi Eylül'de yıllık bazda Ağustos 2018'den beri ilk kez yükselmişti.

Sanayi üretimi böylece yıllık bazda Eylül ve Ekim aylarında düşüşünü tersine çevirerek artışa geçti.

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