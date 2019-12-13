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Esed rejimi ile YPG elebaşı Salih Müslim özerklik için pazarlık masasına oturdu

Barış Pınarı Harekâtı’nı engellemek için Ayn el-Arab, Kamışlı, Münbiç, Haseke gibi yerleşim yerlerine Esed rejiminin bayrağını asan PKK/YPG şimdi de ‘özerklik’ için masaya oturdu. Görüşmede terörist elebaşı Salih Müslim de yer aldı.

Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyinde köşeye sıkışan terör örgütü YPG/PKK, Türk askerleriyle mücadele edemeyince çareyi başka yollarda arıyor. Amerika'nın fonladığı YPG Suriye'nin kuzeyini işgal ederken Barış Pınarı Harekatı bölgesinde özerklik için Beşar Esed rejimini sığındı.

Müslim masada 

Kirli bir pazarlığın içine giren Esed rejimi ve YPG bölgede çeşitli gizli görüşmeler yapıyor. Özerklik için bir araya gelen Şam rejimi adına Baas Partisi'nden Faysal Aziz, Suriyeli parti liderleri Tarık el-Ahmed, Fatih Camus, Gençlik Değişim ve İnşa Partisi Genel Sekreteri Pervin İbrahim, Halk Konseyi üyeleri ile asker ve istihbaratçılar katıldı. Görüşmede terör örgütünü ise PKK/PYD elebaşı Salih Müslim temsil etti.

Özerk idare taslağı 

Bu isimlerin dışında Süryani parti lideri Joseph Lahdu ve Kürt Sol Partisi Başkanı Muhammed Musa da Kamışlı'daki toplantıda yer aldı. Görüşmede 'Özerk İdare' taslağı ve 'Yerel İdare Kanunu' konusu ele alındı.

Şam'a bağlı özerklik 

Şam heyeti toplantıda, PKK işgali altındaki bölgelerin yönetimi için hazırladığı 'Yerel Yönetim' teklifini sundu. İçeriği açıklanmayan teklif paketinde, terör örgütüne özerklik değil ama Şam'a bağlı güçlü bir yerel yönetim modeli vadedildiği iddia ediliyor.

Terörist elebaşı Salih Müslim

"Esed'in ordusuna katılın'' 

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, terör örgütü PKK/YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'ne "Esed'in ordusuna katılın" çağrısında bulunmuştu. Gazetecilerin "Suriye ordusuna ne zaman dahil olabilirler?" sorusu karşısında Bogdanov, "Ne kadar erken, o kadar iyi" yanıtını vermişti.

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