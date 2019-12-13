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Protestocular 7 kişiyi öldüren keskin nişancıyı yakalayıp bunu yaptı

Irak'taki gösterilerde protestocuların üzerine ateş açan ve 7 kişiyi öldüren keskin nişancı protestocular tarafından yakalanarak bir vinçten baş aşağı sallandırıldı.

Irak'taki gösterilere polis şiddeti damga vurdu. Protestocuların üzerine ateş açan ve 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan keskin nişancı protestocular tarafından yakalandı. Protestocular keskin nişancıyı bir vinçten baş aşağı asarak teşhir ettiler.

Iraklı yetkililer tarafından Reuters'a yapılan açıklamada İran destekli milis kuvvetlere bağlı olan keskin nişancıların Bağdat'ta binaların çatılarına konuşlandırıldığı belirtildi. Ekim ayından bu yana süren gösterilerde 460 kişi hayatını kaybederken 19 bin kişi yaralandı.

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Saad Maal'ın açıklamalarına göre, devlete bağlı güvenlik güçleri protestoculara yönelik ateş etmedi.

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