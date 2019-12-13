Yüksel Ünal kimdir nasıl zayıfladı tam 65 kilo verdi!

Muhteşem Yüzyıl'da Şeker Ağa karakterine hayat veren Yüksel Ünal, tam 65 kilo verdi bambaşka biri oldu. 45 yaşındaki oyuncu güne elma ve muzla başlıyorum doğal besleniyorum dedi. Peki Yüksel Ünal kimdir, eşi Nesrin Ünal ve çocukları hakkında merak edilenler...

Yüksel Ünal tam 65 kilo verdi bambaşka biri oldu. Muhteşem Yüzyıl dizisinin Şeker Ağa'sı Yüksel Ünal (45), zararlı beslenme alışkanlığını değiştirip, bisiklete binerek 65 kilo verdi.

1.87 boyundaki Ünal, 173 kiloya kadar çıkınca, kilo vermeye karar verdi. Diyet yerine yeme alışkanlığını değiştiren Ünal, taze sebze ve meyveyle beslenmeye başladı. Her gün bisiklete binip, 40 kilometre yol kat etti. Böylelikle, 5 ayda 108 kiloya kadar indi.

Yüksel Ünal kimdir: Muhteşem Yüzyıl dizisinde saray aşçısı “Şeker Ağa” karakterini canlandırdı. Yüksel Ünal, Temmuz 1974 ayında Almanya’da aslen İzmirli bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur.

1983 Yılında Türkiye’ye geldi. İzmir’e yerleştiklerinde doğru dürüst Türkçe bile bilmiyordu. 1984 yılında tiyatroya başladıktan sonra radyoda program yapımcılığı ve sunuculuğu, seslendirme, reklam ajanslarında metin yazarlığı ve grafikerlik gibi işler yaptı.

İzmir’ de Tansaş Çocuk Tiyatrosu, Drama Oluşum Sahnesi, Tiyatroevi İzmir gibi ciddi oluşumların yanı sıra, amatör topluluklarla da oyunlar oynadı. 2015 yılından itibaren “Çöp Tenekesi” adlı tek kişilik bir tiyatro gösterisi yapmaktadır.

Yüksel Ünal, 2000 yılından beri Ayşegül Ünal evli iken 2013 yılında boşandı. Meriç (d.2004) adında bir oğlu vardır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde saray aşçısı “Şeker Ağa” karakterini canlandırdı