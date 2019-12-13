HABER /  DÜNYA

Avrupa Birliği Rusya'ya ekonomik yaptırımları 6 ay daha uzattı

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırım süresini 6 ay daha uzatma kararı verdi.

Brüksel’de devam eden AB Liderler Zirvesi sırasında Twitter hesabından açıklama yapan AB Konseyi Başkan Sözcüsü Barend Leyts, AB'nin uygulamakta olduğu ekonomik yaptırımların uzatılması kararı alındığını duyurdu.

Rusya'ya yaptırıma devam

Leyts mesajında, "AB Konseyi, Rusya'ya yaptırımların uzatılmasını kabul etti" ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri KYK borcu olan öğrencilere müjde! Erdoğan açıklamıştı Meclis'in gündeminde Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İngiltere'de erken genel seçimi Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti kazandı
Polis Koleji Giriş Sınavı sorularını çalan 64 kişi hakkında gözaltı kararı
Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri kimler?
Dışişleri Bakanlığı ABD'nin 1915 olayları tasarısını topa tuttu
İş arayanlar dikkat! Sağlık Bakanlığı 8 bin 845 sözleşmeli personel alacak
İBB hizmetlerinin 2020 tarifesinde yüzde 15'e varan zam
ÖNCEKİ HABERLER
Zeljko Obradovic: Anadolu Efes kazanmayı hak etti
13 Aralık evde bakım maaşları yattı mı illere göre sorgulama
SGK'dan patronlara asgari ücret uyarısı yapıldı
Trabzonspor yurda döndü
Okan Buruk: Ülkemiz için çok iyi bir şey yaptık
Yüksel Ünal kimdir nasıl zayıfladı tam 65 kilo verdi!
Yorumlar