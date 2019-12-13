Avrupa Birliği Rusya'ya ekonomik yaptırımları 6 ay daha uzattı

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırım süresini 6 ay daha uzatma kararı verdi.
Brüksel’de devam eden AB Liderler Zirvesi sırasında Twitter hesabından açıklama yapan AB Konseyi Başkan Sözcüsü Barend Leyts, AB'nin uygulamakta olduğu ekonomik yaptırımların uzatılması kararı alındığını duyurdu.
Rusya'ya yaptırıma devam
Leyts mesajında, "AB Konseyi, Rusya'ya yaptırımların uzatılmasını kabul etti" ifadelerini kullandı.
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