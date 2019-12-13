İngiltere'de erken genel seçimi Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti kazandı

İngiltere'de resmi sonuçlara göre seçimi Başbakan Boris Johnson'ın liderliğindeki Muhafazakar Parti kazandı.

İngiltere'de yapılan erken genel seçimde Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Partinin tek başına iktidara geleceği kesinlik kazandı.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, Muhafazakarların 363, İşçi Partisi'nin de 203 sandalye elde edeceğinin öngörüldüğünü duyurdu. Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, oyların yüzde 43'ten fazlasını alarak Avam Kamarası'nda çoğunluğu sağladı.

Johnson konuştu

Seçim sonuçlarına ilişkin konuşan Johnson, "Bu aşamada, bu tek ulus Muhafazakar Parti hükümetine, sadece Brexit'in gerçekleştirilmesini sağlamak değil, aynı zamanda bu ülkeyi birleştirmek ve ilerletmek için de yeni ve güçlü bir yetki verildiği görünüyor." dedi.

Jeremy Corbyn bırakıyor

Oy oranı yüzde 32'de kalan İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ise bir sonraki seçimde partisinin başında olmayacağını açıkladı.

Muhafazakar Parti, Avam Kamarası'nda çoğunluğu elde etti

İngiltere'deki erken genel seçimde partilerin oy oranları ve şu ana kadar çıkardıkları milletvekili sayıları şöyle:

Muhafazakar Parti %43,4 (350 milletvekili)

İşçi Partisi % 32,6 (202 milletvekili)

Liberal Demokrat Parti % 11,3 (10 milletvekili)

İskoç Ulusal Partisi % 3,9 (46 milletvekili)

Yeşil Parti % 2,7 (1 milletvekili)

Brexit Partisi % 2,1 (Milletvekili çıkaramadı)

Diğer partiler (14 milletvekili)

20 seçim bölgesinde oy sayımı sürüyor

Brexit kesinleşti

Bu sonuca göre Johnson, AB'yle vardığı Brexit anlaşmasını başka bir partinin desteğine gerek kalmadan 650 üyeli Avam Kamarasında geçirebilecek ve İngiltere, 31 Ocak 2020'de AB'den ayrılmış olacak.

Johnson, tek başına iktidara gelmesi durumunda ilk işinin Brexit anlaşmasını parlamentoya getirmek olacağını söylüyordu.