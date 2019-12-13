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İş arayanlar dikkat! Sağlık Bakanlığı 8 bin 845 sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bakanlığınca KPSS puanıyla atanacak 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde  istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM  tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans  düzeylerinde toplam 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek  sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu  ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS  Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS  Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak.

13 Aralık'ta başlayacak
 
-Adaylar tercihlerini 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin  internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifrelerini girerek  yapabilecek. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden  verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.
 
-Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ve Sağlık Fizikçisi  pozisyonlarında tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda yüksek lisans veya  doktora programlarında öğrenim görmüş adayların 17 Aralık Salı günü saat 17.00'ye  kadar Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına  şahsen başvuru yapmaları gerekecek.
 
-Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar Devlet Personel  Başkanlığının internet sayfasındaki duyuru ekinde yer alan dilekçe ile birlikte  istenilen belgeleri iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırabilecekler. 17 Aralık  itibarıyla kuruma ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacak.
 
-Yüksek lisans veya doktora mezunu Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve  Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonları dışında tercih yapacak  adaylar ise Devlet Personel Başkanlığına herhangi bir başvuru yapmayacaklar. Devlet Personel Başkanlığının duyurularına istinaden daha önce  müracaat etmiş ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvuru yapmaları  gerekmeyecek.
 
8 bin 845 kadrodan 3 bin 763'ü hemşire
 
Atama yapılacak 8 bin 845 kadrodan 3 bin 763'ü hemşire, bin 91'i ebe  ve 3 bin 475'i sağlık teknisyeni ve sağlık teknikerlerinden oluşacak. Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş ve öğrenim  düzeylerine göre dağılımları şöyle:

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