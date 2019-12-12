İzmir Karşıyaka'da denizden kadın cesedi çıktı

Yapılan ilk incelemede, cesedin barınak çevresinde sıkça görülen ve emekli olan 'Rambo' lakaplı Solmaz Demirer'e ait olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Demirer'in, önceki gün gece saatlerinde, denize düşmüş olabileceği ileri sürüldü.