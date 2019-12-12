ABD Senatosu sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etti

Daha önce 3 kez engellenen sözde "Ermeni Soykırımı" tasarısıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. ABD Temsilciler Meclisi'nden geçtiğimiz aylarda geçen "Ermeni Soykırımı" tasarısı ABD Senatosu'ndan da oybirliği ile geçti.

Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunun başlamasının ardından harekete geçen ABD Temsilciler Meclisi, Ermenilere 1915 olayları sırasında soykırım yapıldığı iddiasını onaylayan bir karar tasarısını kabul etmişti. Bu adımın ardında senatoda 3 kez engellenen sözde Ermeni Soykırımı tasarısı senatodan geçti. Geçen ay Temsilciler Meclisi'nden de geçen tasarı, ABD Başkanı Trump'ın masasına gönderilecek.

Senatör Rob Menendez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Senatosu'nun sözde 'Ermeni soykırımı' tasarısını resmen kabul ettiğini duyurdu.

3 kez engellenmişti

Geçen ay Temsilciler Meclisinden de geçen tasarı, ABD Başkanı Trump'ın masasına gönderilecek. Beyaz Saray, Türkiye ile ABD arasında gerginliğe neden olan tasarının geçmesini daha önce üç kez engellemişti.