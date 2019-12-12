Bakan Murat Kurum ve Berat Albayrak imzaları attı! 100 bin konut tamam

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak arasında protokol imzalanarak her yıl 100 bin sosyal konut projesinin ilk adımı atıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel dönüşümde 2023 yılı hedefimiz 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağlamak. Şehirlerimize gittik, tespitlerimizi yaptık. 81 ilimizde acil öncelikli dediğimiz 1,5 milyon konutun dönüşümünü başlattık ve bu çerçevede her yıl 300 bin konutu dönüştüreceğiz." dedi. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "100 Bin Sosyal Konut Projesi" Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Bakanlık olarak, 31 Mart Yerel Seçimler Manifestosu'nda yer alan hedef ve stratejilere göre hareket ettiklerini belirten Kurum, 70'e yakın ilde yüzlerce projeyi yerinde incelediklerini dile getirdi.

3,5 milyon kişiyi "sıcak ve mutlu" yuvalarına kavuşturduk

Kurum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhuna uygun olarak, toplumun her kesimiyle istişarelerde bulunarak, şehirlerin geleceğine dair önemli kararlar aldıklarını söyledi. Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) gece gündüz demeden 850 bin bağımsız bölüm ürettiğini bildiren Kurum, sosyal donatılarıyla 1 milyonun üzerinde bağımsız bölümün inşasını gerçekleştirdiklerini, bu süreçte ev alamayan, dar gelirli vatandaşlara umut olmak için, 3,5 milyon kişiyi "sıcak ve mutlu" yuvalarına kavuşturduklarını anlattı.

Engellilere öncelik tanıdıklarını, engelli çocukların geleceğe neşeyle ve güvenle bakmaları için özel parklarla engelsiz yaşam merkezleri inşa ettiklerini dile getiren Kurum, tüm konut projelerinde şehit ailelerine ve gazilere de öncelik tanıdıklarını ifade etti.

2023 yılı hedefimiz 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağlamak

Bakan Kurum, "Kentsel dönüşümde 2023 yılı hedefimiz 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağlamak. Şehirlerimize gittik, tespitlerimizi yaptık. 81 ilimizde acil öncelikli dediğimiz 1,5 milyon konutun dönüşümünü başlattık ve bu çerçevede her yıl 300 bin konutu dönüştüreceğiz. Bu konutların yüzde 15'ini Bakanlığımız Toplu Konut İdaresi eliyle yapacak, kalan konutları da belediyelerimize ve özel sektörümüze destek olmak suretiyle gerçekleştireceğiz." diye konuştu.2019'da, 25 bini İstanbul'da olmak üzere 65 bin konutun dönüşümüne başladıklarını belirten Kurum, bu projelerde yatay mimariyi esas alındığını aktardı.

50 bin konut projesi için 638 bin kişi başvuru yaptı

Mart ayında başlatılan 50 bin konut projesi için 638 bin kişinin başvuru yapıldığına dikkati çeken Kurum, "Üreteceğimiz konut sayısının 12 katı başvuru aldık. Şimdi hedefimizi bir üst noktaya taşıdık. Vatandaşımızın bu yoğun talebi karşısında Edirne'den Hakkari'ye 81 ilimizde inşa edeceğimiz yıllık konut sayısını 50 binden, yıllık 100 bine çıkarıyoruz." diye konuştu.

Törende konuşan Bakan Albayrak, Türkiye ekonomisinin çok farklı yeni bir çehreye büründüğüne işaret ederek, şöyle devam etti: "Son 17 yıldır ülkemiz önemli büyüme kaydetti ve dünyanın en büyük 13'üncü ekonomisi haline geldi. Satın alma gücü paritesine göre, Türkiye'nin kişi başına düşen milli geliri 2002 yılında 10 bin 685 dolar seviyesinden geçen yıl 28 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Bu çok ciddi bir refah artışı demektir. Bu süreçte gelişmiş ülkeler arasındaki gelir seviyesi farkını da önemli ölçüde azalttık. Kişi başına gelirimiz 2002 yılında ABD'nin yüzde 24,2'si iken bu rakam yüzde 45,2'ye yükseldi. Bu dönemde gelirimiz Avrupa Birliği'nin yüzde 37'1'i kadarken yüzde 65,2 seviyesine yükseldi. Gelecek yıllarda inşallah bu farkı daha da kapatarak, çalışmalarımıza devam edeceğiz."

- "Gelirin adil paylaşımı en önemli amacımız"

Son 6 yıldır "büyük ve güçlü Türkiye" idealine engel olmak için sayısız planın devreye sokulduğunu ve ülkenin çeşitli girişimlerle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Albayrak, bunların hepsinin milletin desteğiyle bertaraf edildiğini vurguladı. Albayrak, ekonominin şoklara karşı sergilediği duruşla ne kadar dirençli hale geldiğini defalarca ispat ettiklerini, gösterilen refleksle kurumların her şoktan daha da güçlenerek çıktığını dile getirdi.

Geleceğe sağlam adımlarla ilerlemek için ekonominin daha da güçlü kılınması gerektiğini belirten Albayrak, "Ekonomideki kırılganlıklarımızı azaltmak, ekonomiyi daha istikrarlı kılmak ve sürdürülebilir yüksek büyüme seviyelerine ulaştırmak bizim için en büyük ödev. Sadece yüksek büyüme rakamlarını elde etmek değil, aynı zamanda bunun sağlıklı, sürdürülebilir olması ve gelirin adil paylaşımı en önemli amacımız. Bugüne kadar milli gelirimizi yükseltmenin yanı sıra yoksullukla mücadelede de önemli ilerlemeler kaydettik." ifadelerini kullandı.

- "Finansal altyapı hazır"

Ekonomide kaydedilen ilerlemeleri öncelikli olarak vatandaşlara yansıttıklarını vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, çok düşük maliyetle dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapacak çok önemli bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Her yıl 100 bin konutu vatandaşlarımıza kazandıracak bu proje modelinin finansal altyapısını tamamladık. İnanıyorum ki pek çok ailemizi bu sayede sevindirmiş olacağız. İstiyoruz ki hiçbir vatandaşımızın en temel haklarından olan barınma sorunu kalmasın. Bizim mücadelemiz, büyük ve güçlü Türkiye mücadelesi. Bu idealin ancak bağımsız ve güçlü bir ekonomiyle mümkün olacağına inanıyoruz. Tüm politikalarımızı, stratejimizi bu doğrultuda hazırlıyor ve uyguluyoruz. Ülkemizi bu değere kavuşturmak, milletimizin huzurunu, refahını, sosyal ve ekonomik imkanını daha da artırmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."

100 bin konut için imzalar atıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 100 bin konut için protokole imza attı.