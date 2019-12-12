Melih Gökçek Moldovalı masör işine belden aşağı dedi! Evinde çalıştı deniyordu

ANKARA eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Moldovalı belediye iştirakinde işe alınan Moldovalı bir masajcıyı konutunda görevlendirdiği iddia ediliyordu. Gökçek'in Moldovalı masajcısına belediye iştirakından 3 bin 800 lira maaş verildiği öne sürüldü. Melih Gökçek'ten iddialara ilişkin açıklama geldi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Melih Gökçek döneminde ABB iştiraki Anket A.Ş. üzerinden işe alınan Moldova uyruklu Ana A’nın şirkette değil başkanlık konutunda görevlendirildiği öne sürüldü. Medyanın gündemini bomba gibi düşen iddiaya göre Moldovalı kadına 3 bin 813 lira maaş ödeniyordu.

Belden aşağı iftira

İddiaya ilişkin Melih Gökçek'ten açıklama geldi. 'Belden aşağı iftira atmalarını bekliyordum' diyen Melih Gökçek, twitter hesabından şunları yazdı:



-Kimlerin düğmeye bastığını biliyorum'Onların insanları itibarsızlaştırmak için her türlü ahlaksızca iftira atarak algı operasyonu yapmaktan çekinmeyeceğini de biliyorum. Belden aşağı iftira atmalarını bekliyordum.

-Dün eşim hakkında SOS Vakfını ileri sürerek bizzat Mansur Yavaş'ın kendi ağzından iftiralar attılar, cevabı aldılar, rezil oldular, çıtları çıkmadı. Bakalım arkasından ne gelecek diye bekledim. Bugün medyaya bir haber düştü.

Diplomasında terapist yazıyor

-Moldovalı Anket AŞ'da çalışan tercüman bir kadına diplomasında “Öğretmen manuel terapist” yazdığı için “Masör Gökçek'in evinde çalışıp, Anket AŞ’den maaş aldı” diye uydurma bir haber yaptılar.

-Akıllarınca söylediklerine insanları inandırmak için ta Şubat 2018'te işten atılan bu kadın hakkında Anket AŞ 25/11/2019 tarihli düzmece tutanak tutup, suçlama yaptı. Madem çalışmadı niye anlaşarak parasını verdiniz. (sözleşme Şubat 2018’de feshedilirken, o tarihte GÖKÇEK yoktu)

5️⃣BENİM PARASINI BELEDİYEDEN VERİP YANIMDA BİR MASÖR ÇALIŞTIRMAM HAYSİYETSİZLİKTİR.

BUNU SÖYLEYİP İSPAT ETMEYENLERDE HAYSİYETSİZİN EN ÖNDE GİDENLERİDİR.

İDDİANIZI KADIN ATILDIKTAN 1,5 SENE SONRA TUTULAN

ZABITLA MI İSPAT EDECEKSİNİZ?

GÖREVE GELELİ 9 AY OLDU.OLAYI YENİ Mİ GÖRDÜNÜZ? — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) December 12, 2019

Selçuk Coşkun FETÖ iş takipçisi

-Bu iftirayı atan kişi anket Genel Müdürü Selçuk Coşkun. Selçuk Coşkun kim? Yurt dışına kaçan bir FETÖ'cünün işlerini takip eden kişi. Şimdi anladınız mı tezgahı.

Moldovalı masör iddiası ne?

Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye iştirakı Anket A.Ş. bünyesinde SGK ile işe girişi yapılan yabancı uyruklu bir çalışanı, kendi konutunda çalıştırdığı öne sürüldü. Moldova uyruklu Ana A. 13 Ağustos 2012’de Anket A.Ş. kadrosuna alındı, ancak altı yıl boyunca başkanlık konutunda çalıştırıldı. Ana A, Gökçek’in yerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na getirilen Mustafa Tuna göreve başlamadan bir ay önce başkanlık konutundan ayrılıp Anket AŞ'ye döndü.

13 Eylül 2012’de işe girdiği Anket A.Ş.’den 15 Şubat 2018'de iş akdi feshedilene kadar yalnızca altı ay boyunca fiili olarak çalışan Ana A.’nın net maaşının da 3 bin 813 TL olduğu bildirildi. Kadına, arabuluculuk yöntemi ile 35 bin TL de tazminat ödendiği öğrenildi.