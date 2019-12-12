Ahmet Davutoğlu'nun partisi YAP'ın logosu dikkat çeken detay

Yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi Yaşam ve Adalet Partisi kısaca ise YAP olacak. Logosu da adalet terazisi.

Yeni parti kuracak olan Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi ve logosu ortaya çıktı. Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi Yaşam ve Adalet Partisi kısaca ise YAP, logosu da adalet terazisi.

AK Parti'den ihracı istenince istifa kararı alan Ahmet Davutoğlu, uzun süredir yeni parti çalışmalarını sürdürüyordu.

Önümüzdeki hafta yeni partisinin resmi duyurusunu yapmaya hazırlanan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu partinin adı ve logosu ortaya çıktı: Yaşam ve Adalet Partisi. Partinin kısaltması ise YAP oldu.

Kurucular kurulu listesiyle birlikte partinin kuruluşu için dilekçelerini verecekler

Davutoğlu’nun bu hafta Cuma (13 Aralık) günü ya da önümüzdeki hafta Pazartesi günü (16 Aralık) partisinin resmi kuruluşu için işlemleri başlatacağı iddiası da kuvvet kazanıyor. Davutoğlu ekibinin kulislerinde, şu andaki durumda bir sorun görünmediğini, bir aksilik de çıkmaması halinde bu iki tarihten birinde kurucular kurulu listesiyle birlikte partinin kuruluşu için dilekçelerini verecekleri konuşuluyor.

Partide kimler var?

Ahmet Davutoğlu’nun tabelasını asmaya hazırlandığı partide Türkiye’nin Avusturya Büyükelçisi Ümit Yardım da yer alıyor. 58 yaşında olan Ümit Yardım, Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde Moskova Büyükelçiliği görevini yürütüyordu. 2016’dan sonra Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına getirilen Yardım bu yıl Viyana Büyükelçiliği görevine atanmıştı.

Yeni partideki bir diğer bürokrat ise eski YÖK Başkanı olan Polonya Büyükelçisi Yusuf Ziya Özcan… Partide Kürt kökenlilerin yanı sıra gayri müslimlerle birlikte geniş bir temsil sağlanmaya çalışılacak. Alevi kesiminden ise Dinçer Türkmen ve Doğan Demir partideki isimler olacak.

Erol Olçak’ın eşi de katıldı

AK Parti’nin efsane seçim reklamlarını hazırlayan merhum Erol Olçok’un eşi Nihal Olçok da Davutoğlu’nun partisine katıldı. Erol Olçok oğlu ile birlikte 15 Temmuz darbe girişimine direnirken köprüde şehit edilmişti.

Partisinin kurullarında 25 kadın ile 25 genç isme yer verdi

Ahmet Davutoğlu partisinin kurullarında 25 kadın ile 25 genç isme yer verdi. Yeni partinin milletvekilleri ise ön seçimle belirlenecek.

Başkanlık yerine parlamenter sistem

Ahmet Davutoğlu ittifaklara şimdilik sıcak bakmıyor. Hedefini 50+1 alarak tek başına iktidar gelmek olarak belirledi. İktidara geldiği taktirde ise başkanlık sistemi yerine yeni bir parlamenter sistem hedefliyor. Bu sistemin Almanya, Fransa, Hollanda karışımı olması planlanıyor.

Partilerden milletvekili transferi yapmayı düşünmüyor

Davutoğlu ilk planda siyasi partilerden milletvekili transferi yapmayı düşünmüyor. Fakat bir erken seçim söz konusu olursa ve partinin seçime katılamama ihtimali ortaya çıkarsa, vekil transferi yapacak. İddiaya göre İYİ Parti ile HDP saflarından Davutoğlu’nun partisine geçmek isteyenler varAhmet