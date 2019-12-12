'Şırınga çikolata' fabrikasından açıklama geldi! 2 çocuk ölmüştü

KOCAELİ'de 'şırınga çikolata' üretimi yapan firmanın mali işler müdürü Yüksel Uçkun, 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın ölümünün ardından açıklama yaptı.

Ankara'da, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın, okul kantininden aldığı, şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki 'şırınga çikolata' üretimi yapılan firmanın mali işler müdürü Yüksel Uçkun açıklama yaptı.

"Adli Tıp raporunu bekliyoruz"

Yüksel Uçkun, şunları kaydetti: Birkaç firma daha üretiyor. Bizim ürünümüz olduğuna dair net bilgi yok. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izniyle üretiyoruz. Konuyla alakalı tam bir açıklama yapmak için Adli Tıp raporunu bekliyoruz.