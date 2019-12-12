HABER /  GÜNCEL
ADV Az enerji çok ısı

'Şırınga çikolata' fabrikasından açıklama geldi! 2 çocuk ölmüştü

KOCAELİ'de 'şırınga çikolata' üretimi yapan firmanın mali işler müdürü Yüksel Uçkun, 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın ölümünün ardından açıklama yaptı.

Ankara'da, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın, okul kantininden aldığı, şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki 'şırınga çikolata' üretimi yapılan firmanın mali işler müdürü Yüksel Uçkun açıklama yaptı.

"Adli Tıp raporunu bekliyoruz"

Yüksel Uçkun, şunları kaydetti: Birkaç firma daha üretiyor. Bizim ürünümüz olduğuna dair net bilgi yok. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izniyle üretiyoruz. Konuyla alakalı tam bir açıklama yapmak için Adli Tıp raporunu bekliyoruz.

Mert Yağız'a benzer şekilde Diyarbakır'da da 7 yaşındaki Umut Bilgi'nin yaşamını yitirdiği öğrenildi.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ünlü YouTuber Arif Gökçek arkadaşını taşla öldürüp denize attı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bulgaristan'dan kritik açıklama! Hiçbir ülke Türkiye'nin yerini dolduramaz
Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'den içeri giren Hüseyin Avni Mutlu ile görüştü
Ahmet Davutoğlu partisi için başvurdu işte partinin adı ve logosu
Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'e dolandırıcı şoku!
Phillip Cocu'dan Ferdi Kadıoğlu'na kanca
Merkez Bankası politika faizini indirdi! Dolar direkt etkilendi
ÖNCEKİ HABERLER
Emenike'den paylaşım: Yakında eve dönüyorum
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan bazı CHP'li belediyelere sürgün suçlaması
Emekli olunca ne kadar maaş alırım hesaplama ekranı
Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri UNESCO yolunda
Yılmaz Vural'ın aklı fikri Fenerbahçe'de
2020 Ramazan ayı ne zaman girecek oruç hangi ayda?
Yorumlar 1 yorum