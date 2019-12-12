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Fellaini'nin gönlü Galatasaray'da

Galatasaray'a, orta saha arayışlarına çıktığı şu günlerde, Çin takımı Shandong Luneng'de forma giyen Marouane Fellaini’nin teklif edildiği ortaya çıktı.

Standard Liege, Everton ve Manchester United formaları giyen, 10 yıllık Premier Lig kariyerinin ardından Shandong Luneng’e transfer olan 32 yaşındaki Fellaini, Çin’de 34 maçta 12 gol 5 asist yaparken, daha önce Galatasaray’a gelmek isteyen oyuncunun hala aynı fikirde olduğu bildirildi.

Fatih Terim sıcak bakmıyor
Badou Ndiaye’nin Trabzonspor’la flört halinde olması nedeniyle farklı futbolculara yönelen Fatih Terim’in Belçikalı oyuncuya soğuk baktığı belirtilirken, Fellaini’nin istenilmesi halinde Galatasaray’a imza atmaya hazır olduğu ifade edildi.

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