Bakan Gül'den FETÖ borsası iddialarına yanıt! Yanlış yapan kim varsa...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ Borsası iddiasına ilişkin, "FETÖ ile mücadele eden bu yargıya kimse leke düşüremez. Yanlış yapan kim varsa bunun takipçisi olacağız." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2020 yılı bütçesi üzerinde konuşan Gül, devletin bütün fonksiyonlarının yetkisini anayasadan, meşruiyetini de milletten aldığını söyledi.

Adalet Bakanı Gül, terör örgütlerine karşı etkin ve kararlı mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Tüm kurumlarda olduğu gibi yargıda da bir FETÖ travmasının yaşandığının altını çizen Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk yargısı bu konuda çok önemli bir mücadeleyle çalışma sürdürmüştür. Hem kendi içinde arınma hem de suçluların cezalandırılması boyutuyla her yönden bu mücadele devam etmektedir. Asla rehavete yer yoktur çünkü FETÖ'yle mücadele ülkenin huzuru, milletin hukuku için olduğu kadar, yargının saygınlık ve bağımsızlığı için de çok önemlidir, anlamlıdır. Bu mücadele, 3 yaşındaki bebeğini yatağına yatırıp vatanını kurtarmaya giden özel harekat polisimiz Demet Sezen'in, 15 yaşındaki işçi Halil İbrahim Yıldırım'ın, kahraman askerimiz Ömer Halis Demir'in, yiğidimiz, aslanımız Halil Kantarcı'nın ve bütün şehitlerimizin emanetidir. Kitaplara sığmayan destansı direnişiyle 'Milletin gücü tankın gücünü yendi.' dedirten bütün gazilerimizin emanetidir. İşte, bu örgüt karşısında ihtiyat ve dikkati elden bırakmadan bu mücadeleyi yapacağız. Çünkü bu mücadele milletimize karşı boynumuzun borcudur. Esasen siyaset üstü mücadeledir."

"Yargıya böylesine bir töhmeti kabul etmemiz mümkün değil"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de "FETÖ borsası" iddialarına ilişkin, şunları söyledi;

"Nerede olursa olsun FETÖ ile mücadele eden Türk yargısında böylesine bir töhmeti kabul etmemiz mümkün değildir ama bu konularla ilgili kimin, hangi iddiası varsa öyle 'mış'la, 'muş'la değil... Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı adliyenin içindedir. Hakimler Savcılar Kurulu buradadır. Ben de HSK Başkanı olarak söylüyorum; İster bir zümre, ister bir grup, FETÖ ile mücadele eden milletin yargısı olan bu yargıya kimse leke düşüremez. Yanlış yapan kim varsa bunun takipçisi olacağız."

Gül, somut bilgiyle bu konuda HSK'ye müracaat edilmesi halinde millet adına takipçisi olacaklarını bildirdi.